Казахстанцы предпочитают хранить деньги в нацвалюте

Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанцы предпочитают хранить деньги в национальной валюте, передает Kazakhstan Today.

По информации Ranking.kz, банковские вклады казахстанцев на конец сентября 2019 года увеличились на 4,2% к прошлому году и составили 8,8 трлн тенге. В среднем за последние пять лет в соответствующем периоде (с сентября по сентябрь) вклады растут на 15,5%, что отражает рост благосостояния населения. Это видно и по другим показателям: заработная плата по итогам третьего квартала увеличилась на 12% за год, до 191,1 тыс. тенге, а доходы домохозяйств - на 10,7% по итогам второго квартала, до 579 тыс. тенге.

Планомерный рост накоплений в банках сопровождается повышением спроса на национальную валюту, это немаловажный факт. По итогам сентября именно тенге является основной валютой сбережения: 55,6% (4,9 трлн тенге) всех вкладов хранится в национальной валюте. Вклады в иностранной валюте, в свою очередь, составляют 44,4% (3,9 трлн тенге).

Заметим, до таких высоких показателей доля тенговых вкладов увеличилась за последние годы - с гораздо менее внушительных 23,6% в 2015 году. Тенденция свидетельствует о растущем доверии населения к национальной валюте, а также о снижении интереса к валютным вкладам в связи с их низкой доходностью. Так, к примеру, средняя предлагаемая банками ставка депозитов в тенге находится на уровне 9,2%, в то время как ставка по валютным вкладам - 1%.

Корпоративный сектор также увеличивает интерес к национальной валюте. На конец сентября текущего года сумма вкладов юридических лиц составила 6,7 трлн тг - на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тенговая часть вкладов увеличилась с 47,8% в 2018 году до 51,2% в 2019 году, а в денежном выражении сумма увеличилась на 8,9%, до 3,4 трлн тенге.

Вклады юридических лиц в иностранной валюте, в свою очередь, сократились на 5,2% за год и составили 3,3 трлн тенге. Доля снизилась с 52,2% до 48,8%.

Напомним, на конец сентября текущего года в Казахстане действуют 299,5 тыс. компаний, из них 2,4 тыс. - крупные, 6 тыс. - средние, 291,1 тыс. - малые.

Ещё один важный аспект - рынок безналичных платежей. В Казахстане становится всё более популярной электронная коммерция. Покупка какого-либо товара или оплата услуг производится безналичным путём. За девять месяцев текущего года общий объём безналичных операций увеличился в 2 раза за год и составил 8,3 трлн тенге (годом ранее - 4,2 трлн тенге). В конце сентября текущего года денежные средства казахстанцев, находящиеся на текущих счетах БВУ, составили 1 трлн тенге. Из них 79% - в национальной валюте (годом ранее - 73%).

Объём переводов денежных средств на территории Казахстана в сентябре текущего года составил 4,5 млрд тенге (в сентябре 2018 года - 6,1 млрд тенге), при 23,6 тыс. транзакций. В разрезе валют заметно явное преобладание тенге - 62,3% (годом ранее - 51,4%). После тенге казахстанцы чаще всего отправляют внутри страны доллары США: 34,6% всех переводов приходится именно на них. Российский рубль и евро в меньшинстве: 2,1% и 1%, соответственно.

Для сравнения: объёмы переводов, отправленных за рубеж за аналогичный период, составили 65,5 млрд тенге. География переводов выглядит следующим образом: Россия - 18,3 млрд тенге (28%), Узбекистан - 16 млрд тенге (24,4%), Турция - 10 млрд тенге (15,3%). В перечисленные страны в совокупности было отправлено 44,3 млрд тг, или 67,7% от всех международных переводов.

Напомним, 15 ноября в Казахстане отмечается День национальной валюты.

На конец сентября 2019 года в обращении находится более 2,2 трлн тенге наличных денег (на конец 2018 года - 2,3 трлн тенге).

Важно отметить, что тенге является одной из самых защищенных валют в мире. За 2018 год Национальным банком и банками второго уровня было выявлено 1,4 тыс. поддельных денежных знаков - на 17,9% меньше, чем за 2017 год (1,7 тыс. знаков). В целом на один миллион казахстанских банкнот приходится всего три подделки. Согласно классификации отдельных европейских центральных банков, 10 поддельных банкнот на один миллион подлинных является первым (низким) уровнем фальшивомонетничества.

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