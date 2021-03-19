Казахстанцы за год провели безналичные операции на 35,3 трлн тенге

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Доля онлайн-операций в объеме безналичных операций физических лиц выросла до 81%, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году держатели карточек казахстанских банков совершили около 3 млрд безналичных операций на сумму 35,3 трлн тенге. 81% от этого объема пришлось на онлайн-операции - платежи в Интернете и мобильный банкинг", - сообщили в пресс-службе Национального банка РК .

В ведомстве считают, что основной причиной значительного роста стали карантинные ограничения. Доля онлайн-операций в общем количестве безналичных операций на конец 2020 года составила 66%, тогда как на начало 2020 года составляла только 46%.

По итогам 2020 года число активных пользователей мобильного и интернет-банкинга увеличилось на 82% и составило 14 млн. В целом, число зарегистрированных пользователей этих сервисов за год выросло на 46%", - проинформировали в НБ РК.

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