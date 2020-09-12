Казахстанцы за месяц купили 112,5 килограмма золота

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В августе 2020 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 2353 мерных слитка общим весом 112,5 килограмма, передает Kazakhstan Today.

Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы (55% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (15%), Нур-Султан (10%) и другие регионы (20%), сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

На обратный выкуп с момента запуска программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения принято 118 мерных слитков общей массой 3,2 килограмма.

Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту день в день", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Халык банке, Евразийском бенке, Jysan Bank, Банке "ЦентрКредит", а также в небанковских обменных пунктах.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 8481 штука. Далее следуют 100-граммовые -7248 штук (22%), 20-граммовые - 7020 штук (21%), 5-граммовые - 6388 штук (19%), 50-граммовые - 4071 штука (12%).

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", - напомнили в НБ РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком Республики Казахстан в 2017 году. Всего с 2017 года продано 33 208 золотых слитков общим весом 1,19 тонны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства