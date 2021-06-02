Казахтелеком получил компенсацию в размере $22 млн

НУР-СУЛТАН. 1 июня - АО "Казахтелеком" сообщило о взаимоприемлемом урегулировании арбитражного разбирательства, касающегося сделки по приобретению АО "Кселл", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В декабре 2018 года Казахтелеком приобрел 75% акций АО "Кселл" в соответствии с Договором о покупке акций от 12 декабря 2018 года. В сентябре 2019 года Казахтелеком возбудил арбитражное разбирательство в Лондонском международном третейском суде по претензиям, связанным с определенными гарантиями, содержащимися в Договоре о покупке акций. В мае 2021 года стороны арбитражного разбирательства достигли мирового соглашения об урегулировании всех претензий, предъявленных Казахтелекомом, в результате чего в конце мая 2021 года Казахтелеком получил компенсацию в общей сумме $22 млн. Разбирательство будет прекращено", - сообщили в пресс-службе компании.

Как отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, покупка 75% акций АО "Кселл" имела важную стратегическую значимость, позволяя в том числе начать реализацию ряда проектов за счёт оптимизации и интеграции сетей для обеспечения высокого качества сервиса для всех клиентов.

Мы рады, что, помимо повышения эффективности операционной деятельности мобильного оператора, что очевидно по достигнутым на сегодняшний день результатам, Казахтелекому удалось также достичь данного положительного урегулирования. В дальнейшем мы также планируем уделять высокое внимание вопросам эффективности во всех аспектах деятельности группы компаний АО "Казахтелеком" для защиты интересов инвесторов, акционеров и других заинтересованных сторон", - сказал он.

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