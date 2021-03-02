KAZAKH INVEST возглавил Меиржан Юсупов

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Решением Совета директоров на должность председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" назначен Меиржан Юсупов, передает Kazakhstan Today.

О назначении сообщили в пресс-службе KAZAKH INVEST. Ранее, с ноября 2020 по февраль 2021 года, Юсупов занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

Меиржан Юсупов родился в 1979 году. Окончил Ближневосточный технический университет по специальности "Экономика и управление", Лондонскую школу экономики со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием, Гарвардский университет со степенью магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в качестве заместителя директора департамента маркетинга и внутреннего аудита в группе компаний "Туркуаз".

В 2003-2009 годах работал в АО "Демир Казахстан Банк" и занимал разные должности в АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В 2009-2010 годах Юсупов работал на государственной службе в должности заместителя директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2010 году пришел в АО "НАК "Казатомпром" директором департамента корпоративных финансов и казначейства.

В 2015 году назначен главным директором по экономике и финансам.

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