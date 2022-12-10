При поддержке KAZAKH INVEST запустят 45 проектов с иностранным участием на сумму $4,1 млрд

На заседании совета директоров нацкомпании рассмотрели план мероприятий до 2027 года

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова состоялось очередное заседание совета директоров АО "НК "KAZAKH INVEST", - Под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова состоялось очередное заседание совета директоров АО "НК "KAZAKH INVEST", сообщила пресс-служба премьер-министра.





На заседании был рассмотрен план мероприятий на 2023-2027 годы, проект кодекса корпоративного управления, а также некоторые вопросы служб, подотчетных совету директоров.





В текущем году при поддержке KAZAKH INVEST ожидается ввод в эксплуатацию 45 проектов с иностранным участием на общую сумму $4,1 млрд.





В рамках сервисной поддержки инвесторов национальной компанией было обработано 1952 обращения и даны консультации по визовым вопросам, инвестиционным преференциям и законодательству по поводу деятельности инвесторов.





По итогам 11 месяцев текущего года для иностранных компаний организовано 212 визитов в регионы Казахстана, в рамках которых проведены встречи с профильными министерствами, акиматами, квазигосударственным сектором, финансовыми институтами развития, а также с местными предпринимателями.





Также было организовано и проведено 13 крупных инвестиционных мероприятий.