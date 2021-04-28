Kazakh Invest констатирует рост интереса иностранных инвесторов к реализации проектов в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Иностранные инвесторы проявляют интерес к проектам, реализуемым в Акмолинской области. На сегодняшний день в регионе реализуется четыре проекта с иностранным участием, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Привлекательный инвестиционный климат - основа успешного экономического развития региона. Для этого государством созданы практически все условия, стимулирующие инвестиционную деятельность. Весомая роль в привлечении иностранных инвестиций отведена компании "Kazakh Invest".

Основной упор в привлечении инвестиции в регион делается на производство и переработку сельхозпродукции, обрабатывающую промышленность, возобновляемую энергетику и строительство, сообщает управление внутренней политики.

По информации областного филиала национального оператора, в регионе реализуется 21 инвестиционный проект на 690 млн долларов, благодаря чему будет создано более тысячи рабочих мест.

Четыре проекта из общего числа - с иностранным участием. С казахстанской стороны инициаторами проектов выступают ТОО "АПК Бавария" (Даниш групп, Дания), производство форели ТОО "Тага Групп" (AGСO, США), ТОО "Кокше май" (КНР), строительство солнечной электростанции на 100 Мвт ТОО "KBInterprices" (Хевел, РФ).

На сегодня иностранные инвесторы проявили интерес к реализации трех нишевых проектов. Все они планируются в Целиноградском районе. Это строительство инкубатора цыплят яичного направления ТОО "Kaz Plem Ptica", расширение производства бугорчатой тары для яйца ТОО "Eco Pack Astana" и строительство биогазовой установки (переработка куриного помета) ТОО "Шанырак-Био", - сообщил руководитель Акмолинского филиала АО "НК "Kazakh Invest" Ернур Жолумбетов.

Также региональным представительством "Kazakh Invest" ведется работа по сопровождению трех инвестиционных проектов на сумму 23,5 млрд тенге. Сами проекты связаны со строительством кирпичного завода в Аршалынском районе мощностью 100 млн штук в год, биогазового завода мощностью 5 мегаватт в час в Бурабайском районе и переработкой и сортировкой твердых бытовых отходов в областном центре и Бурабайском, Целиноградском районах.

В планах и реализация инвестиционных проектов по переработке и сортировке твердо-бытовых отходов в Атбасарском, Буландынском районах и Степногорске.

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