Казатомпром достиг договоренности о поставке урановой продукции с испанской атомно-энергетической компанией

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - 14-16 мая 2019 года делегация АО "НАК "Казатомпром" приняла участие в международной конференции BAML Global Metals, Mining & Steel Conference в Барселоне (Испания), где состоялись встречи с существующими акционерами и потенциальными международными институциональными инвесторами.

"Казатомпром достиг договоренности о поставке урановой продукции с испанской государственной компанией ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A., S.M.E., которая специализируется на приобретении, производстве и транспортировке топлива для АЭС. Данное соглашение имеет важное значение в контексте развития казахстанско-испанского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Таким образом, Казатомпром продолжает расширять географию своего портфеля контрактов и выходить на новые рынки сбыта урановой продукции", - сообщили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что это первое соглашение с испанской атомно-энергетической компанией, наряду с первыми контрактами с компаниями Швеции и Бразилии, заключенными в 2018 году.

Кроме того, в рамках мероприятия председатель правления Казатомпрома Галымжан Пирматов представил инвесторам стратегию и показатели деятельности компании. В ходе панельной сессии главный директор по стратегии и маркетингу Казатомпрома Риаз Ризви проинформировал о текущих рыночных условиях на урановом рынке.

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