Система Orphus

Казатомпром привлечен к адмответственности за нарушение правил госучёта ядерных материалов

03.03.2020, 11:59 9559
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Национальная атомная компания "Казатомпром" привлечена к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее "Казатомпрому" было выдано предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки. В рамках контроля его исполнения Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго провел внеплановую проверку компании, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
 

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения предписания, в частности, по факту нарушения требований правил государственного учёта ядерных материалов. Данное административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана с вынесением решения о привлечении АО "НАК "Казатомпром" к административной ответственности", - уточнили в пресс-службе.

 
Ранее "Казатомпром" привлекли к адмответственности за несвоевременное уведомление уполномоченного органа при отправке природного урана.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая