Казатомпром привлечен к адмответственности за нарушение правил госучёта ядерных материалов

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Национальная атомная компания "Казатомпром" привлечена к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений, передает Kazakhstan Today.

Ранее "Казатомпрому" было выдано предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки. В рамках контроля его исполнения Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго провел внеплановую проверку компании, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения предписания, в частности, по факту нарушения требований правил государственного учёта ядерных материалов. Данное административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана с вынесением решения о привлечении АО "НАК "Казатомпром" к административной ответственности", - уточнили в пресс-службе.

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