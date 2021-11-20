Чистая прибыль "Казатомпрома" за 9 месяцев снизилась почти вдвое

Фото: news.myseldon.com

НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - АО "Национальная компания "Казатомпром" за январь - сентябрь 2021 года сократило чистую прибыль почти в 2 раза до 78,836 млрд тенге, отмечается в консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно финотчетности компании, активы компании увеличились с 1,689 трлн на начало года до 1,806 трлн тенге на конец отчетного периода.

Капитал компании за 9 месяцев текущего года снизился с 1,339 до 1,248 трлн тенге.

В то же время обязательства "Казатомпрома" возросли почти вдвое и составили на 30 сентября текущего года 557,733 млрд тенге.