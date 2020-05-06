Казатомпром заключил сделку о поставке урана в Аргентину

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Национальная атомная компания "Казатомпром" заключила коммерческое соглашения о поставке природного урана с аргентинской компанией Dioxitek S.A., передает Kazakhstan Today.

В феврале 2020 года Казатомпром был объявлен победителем открытого тендера Dioxitek на поставку концентрата природного урана для потребностей атомной энергетики Аргентины. Данное соглашение способствует географической диверсификации портфеля контрактов и укрепляет присутствие компании на рынке Южной Америки", - сообщили в пресс-службе Казатомпрома.

В компании отметили, что подписание нового соглашения знаменует возобновление сотрудничества между Казахстаном и Аргентиной в атомной отрасли, а также свидетельствует об устойчивой репутации Казатомпрома как надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2019 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 24 месторождений, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории РК и применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange. Основные клиенты группы компании - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.

Dioxitek S.A. - это аргентинская государственная компания. Является одним из предприятий, вовлечённых в закуп и производство ядерного топлива для атомных реакторов Аргентины. Dioxitek является национальной компанией и принадлежит Министерству энергетики Аргентины, Национальной комиссии по атомной энергии, а также правительству провинции Мендоза.

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