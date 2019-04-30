Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - АО "Казгеология" привлекла 20 млрд тенге в геологоразведку Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Геологоразведка - это рисковая область для инвестиционных вложений, на которую затрачиваются годы поисков и исследований. Но в результате планомерной, масштабной работы в настоящее время Казгеология успешно сотрудничает с иностранными партнерами. По сравнению с 2017 годом общий объем вложений иностранных и казахстанских инвесторов увеличился на 168,8 млн тенге и составил 3,5 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, на протяжении более 3 лет Казгеология успешно сотрудничает с австралийско-британским концерном "Rio Tinto", фондом немецких инвестиций "Ulmus Fund" и австралийской компанией "ILUKA Resources Limited" (ILUKA).

Помимо европейских и австралийских компаний, Казгеология работает с турецким и российским инвесторами - Yildirim Holding A.S. и АО "Полиметалл".

Сегодня благодаря финансовым вливаниям иностранных инвесторов ведутся геологоразведочные работы на 6 участках: разведка медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области и разведка медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади в Карагандинской области с участием "Rio Tinto" (Великобритания); разведка благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области ("Ulmus Fund" (Германия); разведка золотосодержащих руд на участке Майлишат в пределах Баканасской площади в ВКО DTK Metals and Mining B.V. и разведка платиноидных и золотосодержащих руд на участке Суровский в ВКО (дочерняя организация Yildirim Holding A.S., Турция); государственное геологическое изучение недр на участке Шекара в Костанайской области (АО "Полиметалл" (Россия).

Общая площадь геологического изучения и разведки по проектам недропользования с данными компаниями составляет около 20 тыс. квадратных км.

Сумма привлекаемых инвестиций только на поисковой стадии по этим 6 проектам составит порядка 20 млрд тенге. На конец 2018 года привлечено 6 млрд тенге инвестиций.

Кроме того, в 2019-2020 годы планируется начать геологоразведку еще по 15 проектам с зарубежными инвесторами.

"В планах Казгеологии на ближайшие годы довести сумму привлекаемых в геологоразведку иностранных инвестиций до 100 млн долл. США. Для этого в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с инвесторами из Японии, Ирана, Турции, Сингапура, Швейцарии, Бразилии, Южной Африки, Саудовской Аравии, Канады, Южной Кореи, Чили, Китая, Австралии, Канады, России", - проинформировали в нацкомпании.

Кроме того, для поддержания градообразующих предприятий и восполнения минерально-сырьевой базы Казгеология успешно сотрудничает с такими крупными, социально значимыми предприятиями, как Казцинк и Казахмыс.

С ТОО "Казцинк" продолжается 5 проектов по разведке золота, меди и полиметаллов в районе моногородов Риддера и Зыряновска. На сегодня право недропользования передано в совместные предприятия, которые созданы в июне 2018 года.

Объем инвестиций в 2018 году в геологоразведку составил 144,7 млн тенге.

Также для разведки медьсодержащих руд на 5 объектах в районах Жезказгана, Сатпаева и Балхаша созданы совместные предприятия Казгеологии и ТОО "Корпорация "Казахмыс". Казгеологией получено и передано в СП право недропользования.

Проведены работы по поиску полиметаллических руд на участке Дюсембай в Карагандинской области.

У Казахмыса на Жезказганской площадке располагается Сатпаевская обогатительная фабрика №3, которая на сегодняшний день простаивает.

В советское время на фабрике были проведены технологические исследования обогатимости свинцово-цинковой руды месторождения Дюсембай, результаты которых показали возможность ее переработки.

Ожидаемый результат по геологоразведочным работам - импульс для возобновления работы фабрики, что в итоге даст социальный эффект для данного региона.

3 совместных проекта находится в Костанайской области.

В октябре 2018 года Казгеология получила лицензию на участок Алтынказган (Центральный).

Объем инвестиций в 2018 году в геологоразведку составил 460,1 млн тенге.

В пресс-службе сообщили, что впервые начала финансировать геологоразведочные работы в Казахстане российская компания АО "Полиметалл". Совместно с АО "Казгеология" выполнены аэрогеофизические исследования на участке Шекара в Костанайской области, перспективном на обнаружение промышленных залежей золотосеребряных, меднозолотоскарновых, золотосульфидных руд.

В результате выделены перспективные площади для постановки детальных поисковых работ, намеченных к проведению в 2019 году.

Такие исследования в геологоразведке относятся к числу передовых технологий. Объем инвестиций в 2018 году в геологоразведку составил 192 млн тенге.

Для поддержания и развития принципа юниорства, для которого созданы условия новым Кодексом о недрах и недропользовании (на основе австралийского опыта), Казгеология выступает стратегическим партнером казахстанских компаний. Казгеология помогла "зайти" на рынок геологоразведки новым 11 компаниям в 2018 году. Общий объем инвестиций в геологоразведочные работы юниоров до 2025 года составит порядка 10,5 млрд тенге, охват площади - 2 тыс. квадратных км", - сообщили АО "Казгеология".

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