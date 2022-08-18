"Казгидромет" выпустил уточнение к прогнозу урожайности пшеницы и подсолнечника

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В Казахстане за год мука подорожала на 37%. При этом производство муки в стране выросло на 1,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июле текущего года цены на муку выросли на 36,6% за год. Стоимость килограмма муки первого сорта составила 225 тенге, высшего сорта - 343 тенге, сообщает energyprom.kz

Среди крупных городов страны самая высокая цена на муку высшего сорта наблюдалась в столице (424 тенге), самая низкая - в Павлодаре (222 тенге за кг).

За январь-июнь 2022 года в стране произвели 1,6 млн тонн муки из зерновых культур - на 1,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем производства муки традиционно пришелся на Костанайскую область: 552,4 тысячи тонн, плюс 7,4% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская область (164,5 тысячи тонн, плюс 10% за год) и Шымкент (141,5 тысячи тонн, минус 14,9%).

В целом за 2021 год производство составляло 3 млн тонн - на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Внутренний рынок мукомолы страны обеспечивают на высоком уровне. По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 98,9%.

Импорт вырос в 2,4 раза, но это всего 14,4 тысячи тонн против произведенных внутри страны за тот же период 1,3 млн тонн.

На экспорт отправили 764,7 тысячи тонн муки - сразу на 36,2% больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 58,1% от ресурсов.

Реализация на внутреннем рынке сократилась на 21,3%, до 551,7 тысячи тонн.

Экспорт за январь-май 2022 года в денежном выражении вырос сразу на 86,8% за год, до $292,6 млн.

В страны СНГ в натуральном выражении было отправлено 212,7 тысячи тонн муки - на 15,1% больше, чем годом ранее. Больше всего казахстанской муки отправили в Узбекистан: 158 тысяч тонн - на 17,6% больше, чем за январь-май 2021 года. В тройку лидеров также попали Туркменистан и Таджикистан.

В страны, не входящие в СНГ, отправили 552 тысячи тонн муки на сумму $223,7 млн. Здесь практически весь объем пришелся на Афганистан: 551,5 тысячи тонн - на 47,1% больше, чем годом ранее.