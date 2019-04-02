КазМунайГаз продал сеть АЗС

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - АО НК "КазМунайГаз" продало 100% доли в компании ТОО "КМГ-Retail", которой принадлежит сеть автозаправочных станций под брендом "КазМунайГаз", передает Kazakhstan Today.

Сеть продана за 60,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе нацкомпании.

По информации КМГ, 12 декабря 2018 года на сайте реестра государственного имущества состоялись электронные торги по продаже 100% доли в ТОО "КМГ-Retail". 8 февраля 2019 года был заключен договор о купле-продаже 100% доли в ТОО "КМГ-Retail" с победителем конкурса - компанией ТОО "Petro-retail".

C 1 апреля прекращено действие договора аренды и эксплуатации сети АЗС между ТОО "КМГ-Retail" и ТОО "КазМунайГаз Онімдері", дочерней компании КМГ, которая осуществляла эксплуатацию сети АЗС и розничную реализацию нефтепродуктов. Соответственно, с этого дня эксплуатация АЗС осуществляется новым собственником - ТОО "Petro-retail", уточнили в пресс-службе.

Одним из условий является сохранение занятости персонала. В течение двух месяцев новый собственник обязуется принять на работу весь производственный персонал ТОО "КазМунайГаз Онімдері" и его филиалов сроком не менее шести месяцев на текущих условиях", - отметили также в компании.

В КМГ сообщили, что, согласно условиям конкурса и договора купли-продажи, торговое название сети АЗС "КазМунайГаз" будет действовать до конца 2019 года.

Приватизация сети АЗС соответствует стратегии развития КМГ и осуществляется в рамках программы сокращения доли квазигосударственного сектора в экономике в соответствии с принципами Yellow Pages.

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