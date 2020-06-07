КазМунайГазу необходимо согласие кредиторов для выведения КазТрансГаза из состава нацкомпании

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - В нацкомпании "КазМунайГаз" сообщили о процедурах, необходимых для выведения КазТрансГаза из состава компании, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время КМГ приступил к выполнению поручения в отношении АО "КазТрансГаз". Необходимо получить соответствующее согласие государственных органов, а также одобрение советов директоров Фонда "Самрук-Казына" и КМГ. Также будут проведены переговоры с другими заинтересованными сторонами, с которыми у КМГ есть договорные отношения. Будет проведена работа с кредиторами, в том числе держателями Еврооблигаций КМГ, для разъяснения сделки, причин ее осуществления и получения их согласия. Решения по структуре сделки будут приниматься с учетом их интересов, а также влияния на кредитные рейтинги КМГ", - проинформировали в пресс-службе КМГ.

Отмечается, что вопрос в отношении АО "КазТрансОйл" будет рассматриваться дополнительно на более позднем этапе.

Ранее председатель правления КазМунайГаза Алик Айдарбаев предложил напрямую переподчинить АО "КазТрансГаз" Фонду "Самрук-Казына". Данное предложение было озвучено на очередном заседании Совета по управлению Фондом "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В период развития инфраструктуры, нахождение АО "КазТрансГаз" и АО "КазТрансОйл" в составе КазМунайГаза было полностью оправданным. Необходимо было сосредоточить все ресурсы в единый центр для развития диверсифицированной сети транспортных маршрутов. К настоящему моменту все эти работы практически завершены и указанные две компании уже стали самодостаточными. В этой связи, предлагается на первоначальном этапе переподчинить компанию "КазТрансГаз" напрямую Фонду "Самрук-Казына". Это позволит сократить уровни управления, сохранить инфраструктурные проекты у государства, в случае выхода КМГ на IPO, а самому КМГ сосредоточиться на разведке, добыче и переработке нефти и газа, проектах нефтегазохимии", - сказал Алик Айдарбаев.

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