"Казпочта" выплатит возмещение вкладчикам "Эксимбанка"

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Прием заявлений и выплата возмещения вкладчикам принудительно ликвидируемого АО "Эксимбанк Казахстан" пройдет в центральных операционных участках АО "Казпочта" с 4 февраля по 4 августа 2019 года, передает Kazakhstan Today.

АО "Казпочта" произведет выплату возмещения вкладчикам банка от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

В АО "Эксимбанк Казахстан" размещены депозиты 361 вкладчика (физических лиц и индивидуальных предпринимателей) на сумму 267 млн тенге. Депозиты 97% вкладчиков гарантируются в полном объеме. Выплата из средств КФГД составит 258,3 млн тенге. В соответствии с законодательством РК об обязательном гарантировании депозитов, между требованиями 62 вкладчиков и их обязательствами перед банком по займам был произведен взаимозачет (сумма возмещения учтена в счет погашения займа). У 27 вкладчиков банка остаток денег на депозите составляет менее 0,50 тенге. В соответствии с законодательством РК применяется арифметический метод округления до нуля, и требования этих вкладчиков не включаются в расчет возмещения. Таким образом, у КФГД сохраняются обязательства по выплате возмещения 272 вкладчикам банка, из которых 122 вкладчика имеют на депозитах сумму, превышающую максимальную сумму гарантии по депозитам на общую сумму 8,8 млн тенге", - сообщили в пресс-службе КФГД.

Напомним, КФГД выплачивает возмещение по депозитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения на 16 января 2019 года, но не более максимальной суммы гарантии по депозитам: 10 млн тенге - по депозитам в национальной валюте; 5 млн тенге - по депозитам в иностранной валюте; 15 млн тенге - по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Эксимбанк Казахстан" одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 млн тенге - по депозиту в иностранной валюте).

Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге: для расчета суммы возмещения применяется рыночный курс обмена валют на 16 января 2019 года.

В сообщении уточняется, что АО "Казпочта" произведет выплату возмещения в тенге почтовым переводом денег. Вкладчики АО "Эксимбанк Казахстан" вправе обратиться за получением дополнительных услуг, оказываемых АО "Казпочта", при выборе способа выплаты возмещения.

В данный момент КФГД совместно с ликвидационной комиссией АО "Эксимбанк Казахстан" проводят ряд мероприятий для оперативного проведения выплат вкладчикам АО "Эксимбанк Казахстан" через АО "Казпочта".

1. Ликвидационная комиссия формирует реестр, в котором учитываются обязательства КФГД по выплате возмещения каждому вкладчику АО "Эксимбанк Казахстан", с учетом изменения рыночного обменного курса тенге к иностранной валюте на дату вступления в законную силу решения суда, начисления и капитализации вознаграждения по вкладам, взаимозачета денег на депозитах к денежным обязательствам вкладчиков перед банком по кредитам, пеням, штрафам, неустойкам и комиссиям, а также зачисления на счета вкладчиков денег, поступивших после лишения АО "Эксимбанк Казахстан" лицензии на проведение всех банковских операций.

2. Ликвидационная комиссия АО "Эксимбанк Казахстан" проводит работу по информированию вкладчиков с учетом места жительства каждого вкладчика: сообщает адреса центральных операционных участков АО "Казпочта", разъясняет порядок получения возмещения.

3. КФГД за счет средств специального резерва обеспечит АО "Казпочта" денежными средствами для выплаты возмещения вкладчикам АО "Эксимбанк Казахстан" в размере 258,3 млн тенге.

Ввиду того что вкладчики АО "Эксимбанк Казахстан" в настоящее время проживают только в пяти городах Казахстана, выплата гарантийного возмещения будет производиться в центральных операционных участках (ЦОУ) АО "Казпочта" в этих городах: в Астане: Ауэзова, 13; в Алматы: Богенбай батыра, 134; в Караганде: проспект Бухара жырау, 39; в Павлодаре: Сатпаева, 50; в Петропавловске: Пушкина, 61.

Чтобы подать заявление и получить возмещение, вкладчикам необходимо обратиться в ЦОУ АО "Казпочта", имея при себе документ, удостоверяющий личность, который содержит ИИН. Бланк заявления можно получить в ЦОУ АО "Казпочта" или заполнить заранее, загрузив электронный бланк на интернет-ресурсе КФГД www.kdif.kz в разделе "Вкладчикам". Идентификация вкладчиков осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), поэтому договор банковского вклада или приходные кассовые ордеры для подтверждения прав вкладчиков АО "Эксимбанк Казахстан" не требуются.

В случае обращения представителя депозитора требуется нотариально заверенная доверенность: допускается представление как общей (генеральной) доверенности, так и специальной или разовой доверенности с указанием полномочий на распоряжение депозитами (счетами), открытыми в АО "Эксимбанк Казахстан". В случае обращения наследника необходимо также предоставить документы, подтверждающие право на наследство или право использования денег наследодателя. Если доверенность составлена на иностранном языке, то представитель вкладчика предоставляет доверенность, перевод на государственный или русский языки которой нотариально засвидетельствован в установленном порядке. Представителю вкладчика (наследника) необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Вкладчики АО "Эксимбанк Казахстан" могут уточнить график работы, адреса и телефоны ЦОУ АО "Казпочта", в которых будет производиться выплата возмещения, на интернет-сайте Казпочты www.post.kz или в контакт-центре 1499.

После 4 августа 2019 года вкладчики, которые не обратились в АО "Казпочта" за возмещением, вправе получить возмещение напрямую в КФГД.

Вкладчики могут обратиться в КФГД за консультацией в Телеграм-чат @kdif_ask, в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460 или оставить запрос на интернет-ресурсе КФГД www.kdif.kz.

Помимо получения возмещения в АО "Казпочта" в пределах гарантируемой суммы, вкладчики, имеющие депозиты сверх максимальной суммы возмещения и требования по начисленному, но не капитализированному вознаграждению, вправе предъявить требования в ликвидационную комиссию АО "Эксимбанк Казахстан" до 25 марта 2019 года, подав соответствующее заявление (претензию).

Пресс-служба КФГД отмечает, что начало ликвидационного процесса в АО "Эксимбанк Казахстан" не прекращает обязательств заемщиков. Начисление неустойки и вознаграждения по всем видам дебиторской задолженности АО "Эксимбанк Казахстан", в том числе по займам, выданным физическим и юридическим лицам, не приостанавливается. Все заемщики должны погашать займы согласно графику погашения, предусмотренному договором займа, в кассах филиалов ликвидационной комиссии АО "Эксимбанк Казахстан" или безналичным переводом на банковский счет АО "Эксимбанк Казахстан".

Как сообщалось ранее, АО "Эксимбанк Казахстан" лишен лицензии на проведение всех банковских операций решением правления Национального банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года. 28 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы (СМЭС) принято решение о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан". 16 января 2019 года Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу АО "Казахтелеком" на решение СМЭС от 28 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан". В тот же день решение СМЭС от 28 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан" вступило в законную силу.

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