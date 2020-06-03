"КазТрансГаз Аймак" незаконно получил с жителей Атырауской области 65 млн тенге

Атырау. 2 июня. Kazakhstan Today - После долгих судебных разбирательств Атырауская областная прокуратура выиграла процесс против местного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", передает Kazakhstan Today.

Надзорный орган установил, что монополист незаконно получил доход в размере 65 млн тенге, сообщает " Ак Жайык ".

В прошлом году прокуратура Атырауской области решила провести анализ в деятельности местного филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

В ходе анализа установлено, что АО "КазТрансГаз Аймак", вопреки требованиям статьи 24 закона "О естественных монополиях", нарушил права потребителей и незаконно требовал плату за подключение газа. Эта услуга должна быть бесплатной. То есть, монополист за 2 года в общей сложности незаконно получил 65 млн тенге с газопотребителей - не только с юридических лиц, но и с простых граждан, которые хотели подключиться к газу", - разъяснили в пресс-службе областной прокуратуры.

За эти нарушения атырауский филиал "КазТрансГаз Аймака" привлечен к административной ответственности по статье КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях". Филиал заплатил штраф в размере 4 млн тенге.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры услуга по подключению газа жителям области оказывается бесплатно.

По акту прокурорского реагирования предпринимателям возвращены с перерасчетом незаконно полученные 21 млн тенге, в настоящее время осуществляется возврат 44 млн тенге, взысканных с физических лиц", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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