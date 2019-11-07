"КазТрансГаз Аймак" погасил кредит ЕАБР в сумме Т7,7 млрд

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - АО "КазТрансГаз Аймак" погасило кредит на сумму 7,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
Дочернее предприятие АО "КазТрансГаз" - АО "КазТрансГаз Аймак" (далее - Общество) полностью выплатило обязательства по займу, полученному от Евразийского банка развития 1 ноября 2016 года в сумме 7,7 млрд тенге со ставкой вознаграждения 11% годовых. За счет средств, полученных по займу, Обществом был реализован проект по газификации, модернизации и реконструкции сетей газоснабжения Актюбинской области", - сообщается в пресс-релизе компании.
Полное плановое погашение кредита произведено за счет собственных средств Общества.
Своевременное погашение займа свидетельствует о финансовой устойчивости компании, а также эффективно проводимой политике заимствования и обслуживания долга. Обществу присвоены долгосрочные рейтинги от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings" на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный", - уточняется в сообщении, опубликованном на сайте KASE.
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