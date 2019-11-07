"КазТрансГаз Аймак" погасил кредит ЕАБР в сумме Т7,7 млрд

Маслихатам областей будет предоставлено право устанавливать норматив распределения КПН от МСБ между областным и районным бюджетом. Передача КПН в местные бюджеты будет стимулировать развитие экономики регионов, малого и среднего бизнеса и увеличение доходов местных бюджетов.