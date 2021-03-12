КазТрансГаз стал портфельной компанией фонда "Самрук-Казына"

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - АО "КазТрансГаз" стал самостоятельной портфельной компанией АО "ФНБ "Самрук-Казына", передает Kazakhstan Today.

Сегодня было принято постановление правительства, а также подписан договор между "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз" о передаче "КазТрансГаз" в доверительное управление фонду "Самрук-Казына".

Таким образом, национальная компания "КазТрансГаз" будет осуществлять не только транспортировку газа, но и становится полноценным Национальным оператором в сфере газа и газоснабжения", - подчеркнул глава фонда Ахметжан Есимов.

В пресс-службе фонда напомнили, что в ноябре прошлого года на заседании совета управляющих фонда, председатель совета, Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу по выводу "КазТрансГаз" из состава "КазМунайГаз" в непосредственное подчинение фонду "Самрук-Казына".

В январе текущего года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать национального оператора по разведке, добыче и транспортировке газа.

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