KEGOC снизил тарифы на электроэнергию

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - KEGOC снизил предельные уровни тарифов на электроэнергию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе компании, 14 декабря 2018 года приказом Министерства энергетики РК для энергопроизводящих организаций с 1 января 2019 года снижены предельные тарифы на электрическую энергию. KEGOC, учитывая стабильный рост экономики страны, прогнозирует рост потребления и производства электрической энергии, а также объемов собственных оказываемых регулируемых услуг.

"Исходя из этих двух факторов АО "KEGOC" при поддержке АО "Самрук-Казына" и по согласованию с Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК снижает утвержденные предельные уровни тарифов для потребителей с 1 января 2019 года", - проинформировали в компании.

Тарифы снижаются на услуги по передаче электрической энергии с 2,823 до 2,496 тенге/кВтч; по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии с 0,306 до 0,237 тенге/кВтч; по организации балансирования производства-потребления электрической энергии с 0,098 до 0,088 тенге/кВтч.

АО "KEGOC" выполняет функции Системного оператора Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, владеет и управляет активами Национальной электрической сети (НЭС). Основные виды деятельности относятся к сфере естественной монополии. На балансе компании находятся линии электропередачи напряжением 110-1150 кВ протяженностью более 25 000 километров и 78 электрических подстанций с установленной мощностью трансформаторов 36,7 ГВА, образующие НЭС. В компании работает свыше 4,7 тыс. человек.

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