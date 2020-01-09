КФГД объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам на февраль

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке, изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без - они уменьшились на 0,4 процентных пункта", - сообщили в пресс-службе КФГД.

Также в фонде напомнили, что с сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов - снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендованные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне", - уточнили в фонде.





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