КФГД объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам на февраль

По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке, изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без - они уменьшились на 0,4 процентных пункта", - сообщили в пресс-службе КФГД.
Также в фонде напомнили, что с сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов - снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.
По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендованные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне", - уточнили в фонде.
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