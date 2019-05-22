КФГД продлил срок выплаты возмещения вкладчикам "DeltaBank" до 19 ноября 2019 года

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) продлил срок действия соглашения с банком-агентом АО "Банк "ЦентрКредит", выплачивающим возмещение вкладчикам АО "DeltaBank", передает Kazakhstan Today.

У вкладчиков АО "DeltaBank" есть возможность обратиться в банк-агент за гарантийным возмещением до 19 ноября 2019 года включительно, сообщили в пресс-службе фонда.

Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "DeltaBank" через банк-агент производится с 17 мая 2018 года. За год вкладчикам было выплачено возмещение на общую сумму 73,4 млн тенге или 46% от общей суммы обязательств. Остаток обязательств КФГД перед вкладчиками АО "DeltaBank", которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 84,6 млн тенге.

Возмещение получили 195 вкладчиков, что составляет менее 10% от их общего числа. Ликвидационная комиссия АО "DeltaBank" намерена провести обзвон всех вкладчиков, имеющих право на получение возмещения.

КФГД напоминает и призывает вкладчиков АО "DeltaBank" обратиться в банк-агент за выплатой гарантийного возмещения.

Банк-агент выплачивает возмещение по депозитам физических лиц, размещенным в АО "DeltaBank", от имени и за счет средств КФГД, в том числе по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам с учетом капитализированного вознаграждения.

Размер гарантии составляет до 10 млн тенге включительно - по депозитам в национальной валюте, до 5 млн тенге включительно - по депозитам в иностранной валюте.

На гарантийное возмещение имеют право клиенты АО "DeltaBank" - физические лица и индивидуальные предприниматели. Вкладчики могут подать заявление лично или через доверенное лицо. При личном обращении вкладчику необходимо предоставить заявление на выплату возмещения по установленной форме и иметь в наличии оригинал документа, удостоверяющего личность. Допускается обращение через доверенное лицо при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

Выплата гарантийного возмещения производится в национальной валюте: наличным платежом в кассе или безналичным переводом на банковский счет заявителя, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения.

Для расчета гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, установленный на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка-участника.





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