КФГД снова продлил срок выплаты возмещения вкладчикам Банка Астаны

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о продлении срока действие соглашения с банком-агентом в лице АО "Евразийский банк" еще на полгода, передает Kazakhstan Today.

Вкладчики АО "Банк Астаны" смогут обратиться в банк-агент за выплатой гарантийного возмещения до 28 января 2021 года.

Напомним, что выплата возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" через банк-агент производится с 26 января 2019 года. В связи с тем что не все вкладчики обратились за возмещением, срок выплат через банк-агент неоднократно продлевался.

За прошедшие полтора года банк-агент выплатил вкладчикам АО "Банк Астаны" от имени и за счет средств фонда возмещение на сумму 37,1 млрд тенге , что составило 99% от общей суммы обязательств. На сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками АО "Банк Астаны", которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 447 млн тенге. Всего возмещение получили 60 274 вкладчика, что составляет 22% от общего числа вкладчиков банка.

Фонд призывает вкладчиков АО "Банк Астаны", ранее не обращавшихся за выплатой гарантийного возмещения, посетить офисы Банка-агента до конца срока действия соглашения. Со списком филиалов и отделений банка-агента можно ознакомиться на сайте: https://eubank.kz. Информацию о работе филиалов и отделений можно также получить в справочной службе по номеру: +7 (727) 332-77-22.

На возмещение имеют право физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых были открыты счета, карточки и депозиты в данном банке. Максимальная сумма выплаты составляет 10 миллионов тенге - по депозитам в тенге (включая вклады, текущие счета и платежные карточки), 5 миллионов тенге - по депозитам в иностранной валюте. По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Банк Астаны" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 миллионов тенге.

Выплата гарантийного возмещения производится наличным платежом в кассе или безналичным переводом на банковский счет заявителя, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения.

Все выплаты производятся исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка - 9 января 2019 года.

По всем вопросам о гарантии по депозитам, порядке осуществления выплаты возмещения вкладчики АО "Банк Астаны" могут обратиться в call-центр Фонда по бесплатному короткому номеру 1460, а также направить запрос по электронной почте: info@kdif.kz, на сайте www.kdif.kz или задать вопрос в Телеграм-чате @kdif_ask.

После 28 января 2021 года кладчикам банка необходимо будет обращаться в фонд напрямую.

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