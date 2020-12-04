КФГД установил ставки по депозитам на январь

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на январь 2021 года. Они сохранились на прежнем уровне, передает Kazakhstan Today.

Максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в силу отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального банка Казахстана, которой они соответствуют. Также сохранились ставки по долгосрочным депозитам, которые рассчитываются на основании рыночных трендов", - сообщили в КФГД.

Самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев - 14%. Напомним, что одной из отличительных особенностей сберегательных депозитов является строгое ограничение по досрочному снятию денег, за что банки предлагают самую высокую ставку. Кроме того, по сберегательным депозитам в тенге предусмотрена повышенная сумма гарантии - 15 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства