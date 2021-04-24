КФГД: Срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Qazaq Banki продлен

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о продлении срока выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki" через банк-агент - ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по 1 мая 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

КФГД выполнил 99% от общей суммы обязательств перед вкладчиками АО "Qazaq Banki". По состоянию на 16 апреля 2021 года, вкладчиками через банк-агент получено гарантийное возмещение на сумму 20,4 млрд тенге. При этом за выплатой обратилось около 6 тыс. человек или 33% от общего числа всех вкладчиков.

Остаток суммы обязательств КФГД перед вкладчиками, не получившими гарантийное возмещение, составляет порядка 160 млн тенге.

Вкладчики АО "Qazaq Banki" вправе обратиться с заявлением на получение возмещения в отделения банка-агента, предварительно уточнив информацию о графике работы на сайте www.vtb-bank.kz либо в справочной службе по короткому номеру 5050 (бесплатно с мобильного телефона).

Напомним, что за получением гарантийного возмещения могут обратиться вкладчики банка (физические лица и индивидуальные предприниматели), имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО "Qazaq Banki".

Размер гарантии составляет: не более 10 млн тенге по депозитам в национальной валюте; не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте.

Совокупное гарантийное возмещение по нескольким депозитам вкладчика, различным по видам и валюте, составляет не более 15 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита.

Все выплаты производятся исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка - 12 декабря 2018 года.

По всем вопросам о гарантии по депозитам, порядке осуществления выплаты гарантийного возмещения вкладчики АО "Qazaq Banki" могут обратиться в call-центр Фонда по бесплатному короткому номеру 1460, а также направить запрос по электронной почте: [email protected] , на сайте www.kdif.kz или задать вопрос в телеграм-чате @kdif_ask.

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