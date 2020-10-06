КФГД выплатил вкладчикам Tengri Bank 10,7 млрд тенге

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов через Евразийский банк, выбранный в качестве банка-агента, за первые 5 дней выплатил вкладчикам АО "Tengri Bank" 10,7 млрд тенге, что составляет 60,4% от общей суммы обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения, передает Kazakhstan Today.

В банк-агент за возмещением уже обратилось порядка 2,3 тыс. вкладчиков АО "Tengri Bank", - сообщает пресс-служба КФГД.

По данным фонда, больше всего обращаются вкладчики из Алматы - 599 человек, Павлодара - 328 человек и Нур-Султана - 319 человек. В большинстве областей Республики Казахстан доля обязательств перед вкладчиками, которые были погашены, уже превышает 50%.

Онлайн-сервисы Евразийского банка позволили вкладчикам просмотреть очередь, оценить загруженность в отделениях, проверить суммы возмещения, воспользоваться опцией по получению выплаты дистанционно посредством подачи заявлений на выпуск и бесплатную доставку карты. Согласно статистике обращений, в первый день выпуск платежных карт вырос в 2,5 раза", - рассказали в комитете.

В КФГД отметили, что, помимо перевода на карту, вкладчики АО "Tengri Bank" вправе получить выплату гарантийного возмещения в отделениях Евразийского банка одним из следующих способов:

1) наличными в кассе банка-агента;

2) переводом денег на банковский счет в банке-агенте или в любом другом банке.

Выбор способа получения средств остается за вкладчиком.

В ведомстве также рассказали, что, начиная с даты опубликования объявления о начале выплат (25 сентября), КФГД и Евразийским банком активно ведется информационно-разъяснительная работа среди вкладчиков АО "Tengri Bank" через СМИ, социальные сети и посредством колл-центров. За 10 дней в колл-центр КФГД по короткому номеру 1460 поступило 418 звонков. Большое количество ответов дано по вопросам порядка, срока и способа получения гарантийного возмещения.

Напомним, что вкладчики АО "Tengri Bank" смогут получить выплату гарантийного возмещения , обратившись до 30 сентября 2021 года во все отделения Евразийского банка, обслуживающие физических лиц. Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz. По истечении указанного срока вкладчики банка смогут обратиться за выплатой гарантийного возмещения напрямую в КФГД.

КФГД выплачивает возмещение из средств специального резерва в пределах суммы остатка депозита, денег на банковском счете или платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы:

- 15 млн тенге - по сберегательным депозитам в национальной валюте;

- 10 млн тенге - по депозитам, каточкам и счетам в национальной валюте;

- 5 млн тенге - по депозитам, каточкам и счетам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО "Tengri Bank" лицензии).

По вкладам одного вкладчика, размещенным в АО "Tengri Bank" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 млн тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге", - добавили в пресс-службе.





Напомним, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций.

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