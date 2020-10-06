КФГД выплатил вкладчикам Tengri Bank 10,7 млрд тенге

В банк-агент за возмещением уже обратилось порядка 2,3 тыс. вкладчиков АО "Tengri Bank", - сообщает пресс-служба КФГД.
По данным фонда, больше всего обращаются вкладчики из Алматы - 599 человек, Павлодара - 328 человек и Нур-Султана - 319 человек. В большинстве областей Республики Казахстан доля обязательств перед вкладчиками, которые были погашены, уже превышает 50%.
Онлайн-сервисы Евразийского банка позволили вкладчикам просмотреть очередь, оценить загруженность в отделениях, проверить суммы возмещения, воспользоваться опцией по получению выплаты дистанционно посредством подачи заявлений на выпуск и бесплатную доставку карты. Согласно статистике обращений, в первый день выпуск платежных карт вырос в 2,5 раза", - рассказали в комитете.
В КФГД отметили, что, помимо перевода на карту, вкладчики АО "Tengri Bank" вправе получить выплату гарантийного возмещения в отделениях Евразийского банка одним из следующих способов:
1) наличными в кассе банка-агента;
2) переводом денег на банковский счет в банке-агенте или в любом другом банке.
Выбор способа получения средств остается за вкладчиком.
В ведомстве также рассказали, что, начиная с даты опубликования объявления о начале выплат (25 сентября), КФГД и Евразийским банком активно ведется информационно-разъяснительная работа среди вкладчиков АО "Tengri Bank" через СМИ, социальные сети и посредством колл-центров. За 10 дней в колл-центр КФГД по короткому номеру 1460 поступило 418 звонков. Большое количество ответов дано по вопросам порядка, срока и способа получения гарантийного возмещения.
Напомним, что вкладчики АО "Tengri Bank" смогут получить выплату гарантийного возмещения, обратившись до 30 сентября 2021 года во все отделения Евразийского банка, обслуживающие физических лиц. Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz. По истечении указанного срока вкладчики банка смогут обратиться за выплатой гарантийного возмещения напрямую в КФГД.
КФГД выплачивает возмещение из средств специального резерва в пределах суммы остатка депозита, денег на банковском счете или платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы:
- 15 млн тенге - по сберегательным депозитам в национальной валюте;
- 10 млн тенге - по депозитам, каточкам и счетам в национальной валюте;
- 5 млн тенге - по депозитам, каточкам и счетам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО "Tengri Bank" лицензии).
По вкладам одного вкладчика, размещенным в АО "Tengri Bank" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 млн тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства