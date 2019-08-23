КГД менее чем за 5 месяцев выявил более 1,5 тыс. тонн контрабанды из России и Кыргызстана

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 апреля выявлено более 1,5 тыс. тонн товаров на подставных лиц, которые пытались ввезти из России и Кыргызстана. Об этом рассказал начальник управления экспортного контроля Комитета госдоходов РК Кадыр Исмагулов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы КГД, в рамках проведения контрольных мероприятий в отношении товаров, перемещаемых с территории КР и РФ в Казахстан, территориальными органами государственных доходов выявляются схемы уклонения от уплаты налогов.

Как сообщил Исмагулов, с 1 апреля по 20 августа 2019 года выявлено 184 факта ввоза товаров общим весом более 1545 тонн, ущерб государству по которым составил более 45 млн тенге. По данным фактам грузовые автотранспортные средства водворены на частные стоянки до выявления фактического импортера. При этом органами государственных доходов готовятся материалы для передачи в специализированный межрайонный экономический суд.

В частности, 20 августа задержана автомашина, перевозившая 20 тонн сахара-песка из России в Казахстан. При проверке товаросопроводительных документов было установлено, что товар предназначался для физического лица Селина Д.Н., у которого нет постоянного места жительства. При этом, согласно сведениям базы данных органов государственных доходов, с 1 апреля 2019 года по 20 августа 2019 года на данное физическое лицо импортировано 107 грузовых фур с сахаром весом более 850 тонн на общую сумму 181 млн тенге. Ущерб государству составил более 22 млн тенге.

Также, по информации пресс-службы, имеются факты импорта товаров с Кыргызской Республики на ликвидированные компании . В частности, 7 июня задержана автомашина, перевозившая спортивные товары весом 7 тонн из КР в Казахстан. Согласно товаросопроводительным документам, товар предназначался для ТОО "KAZPAK Logistics", однако при сверке с базами данных органов госдоходов обнаружилось, что данное ТОО по решению суда от 13.11.2018 года принудительно ликвидировано. Несмотря на это, с начала года на ТОО "KAZPAK Logistics" импортировано две партии спортивных товаров весом более 26 тонн на общую сумму 13 млн тенге. Ущерб государству составил более 1,5 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства