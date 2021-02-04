КГД: НДС на внутренние товары по итогам 2020 года снизился на 11%

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - По итогам прошлого года снижен налог на добавленную стоимость (НДС) на внутренние товары, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2020 года НДС на внутренние товары снизился на 11%. При этом поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 3,5%, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев.

По его информации, НДС с Евразийского экономического союза увеличился на 2%, а налоги с фонда оплаты труда - на 5,3%.

По таможенным платежам снижены пошлины из стран Евразийского экономического союза на 5,8%, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 51% и налог на добавленную стоимость из третьих стран на 3,7%. По секторам экономики поступления в горнодобывающей промышленности сократились на 43% за счёт снижения цен на нефть и металлы", - сказал председатель КГД.

При этом поступления в транспортном секторе выросли на 10%, обрабатывающей промышленности - на 9%, строительстве - на 2% и торговле - на 1,4%.

Султангазиев отметил, что в прошлом году план по доходам государственного бюджета исполнен на 102,4%, республиканского бюджета - на 100,1%, местного - на 108%.

По сравнению с 2019 годом, доходы в госбюджет остались на прежнем уровне, несмотря на пандемию. Поступления в республиканский бюджет снизились на 608 млрд тенге, в местный, наоборот, выросли на 604 млрд тенге. Снижение поступлений на республиканском уровне было связано с ситуацией, сложившейся в экономике, а также с ограничениями, связанными с пандемией", - сказал он.

По предварительным данным, ВВП снизился на 2,6% , товарооборот - на 14%. Оборот по реализации снизился на 9,7%, в том числе по крупным предприятиям - на 25%.





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