КГД в марте введет "Единое окно" по экспортно-импортным операциям

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Минфина совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 27 марта введет в эксплуатацию портал "Единого окна" по экспортно-импортным операциям, передает Kazakhstan Today.

С помощью портала "Единого окна" участники внешнеэкономической деятельности смогут предоставлять в стандартизированном виде через единый пропускной канал информацию, необходимую для совершения экспортно-импортных операций. Вместе с тем, портал дает возможность получить предварительно информацию, необходимую для ввоза/вывоза товаров", - сообщили в пресс-службе КГД.

Как уточнили в ведомстве, "Единое окно" включает получение электронных разрешительных документов и лицензий; электронные услуги по получению статуса лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела; электронное таможенное декларирование; электронные услуги по выдаче таможенных предварительных решений; интегрированный таможенный тариф. Также тут содержатся справочники и реестры документов, возможен поиск и просмотр нормативно-правовой документации.

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