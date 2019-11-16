КГД в пилотном режиме приступил к выявлению фирм-однодневок на ранней стадии

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов приступил к реализации пилотного проекта, предусматривающего ограничение услуг по выписке ЭСФ для рисковых компаний, передает Kazakhstan Today.

Пилотный проект направлен на выявление схем уклонения от уплаты налогов с использованием информационных систем СУР и ЭСФ", - сообщили в пресс-службе КГД.

По информации ведомства, в рамках пилота выявлены схемы уклонения от уплаты налогов. К примеру, фирма "А", у которой нет активов, приобретения товара, контрактов на недропользование за неделю выписала ЭСФ на реализацию щебня и проведение строительно-монтажных работ на 1,7 млрд тенге в адрес фирм "B" и "С", которые отнесли данные суммы в зачет и тем самым оптимизировали НДС. В результате принятых мер фирме "А" ограничена услуга по выписке ЭСФ, а в отношении фирм "В" и "С" выставлены извещения и начата претензионно-исковая работа по признанию этих сделок недействительными.

В пресс-службе подчеркнули, что предоставление услуг по выписке ЭСФ может быть ограничено только по налогоплательщикам, отнесенным к высокой степени риска, и только в случае, если такой налогоплательщик не исполнил уведомление по камеральному контролю. При получении уведомления налогоплательщик в течение пяти рабочих дней вправе представить пояснение либо жалобу в случае несогласия.

Также отмечается, что отбор налогоплательщиков осуществляется исключительно на центральном уровне в автоматическом режиме. Критерии отбора, которые не являются тайной, раскрыты в статье 136 Налогового кодекса.

Данный пилотный проект КГД обсудил с представителями бизнес-ассоциаций и предпринимателями. В свою очередь, бизнес-сообществом предложен ряд изменений в Правила реализации пилотного проекта, которые поддержаны Комитетом госдоходов. В частности, будет сокращен срок рассмотрения пояснения с 3 рабочих дней до 1 рабочего дня, исключено привлечение к административной ответственности в случае нарушения сроков выписки ЭСФ по вине государственного органа. Также впредь перечень высокорисковых налогоплательщиков в рамках пилота будет размещаться на сайте КГД и обновляться 2 раза в месяц.

В случае возникновения вопросов органы государственных доходов готовы предоставить необходимую информацию и оказать методологическую помощь. Предприниматели могут обратиться по номерам телефонов: 71 76 67, 71 76 90 и 1414, либо на блог председателя КГД на сайте kgd.gov.kz.

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