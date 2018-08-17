КИК ввела в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров арендного жилья

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В рамках направления госпрограммы "Нурлы жер" "Арендное жилье с правом выкупа" АО "Казахстанская ипотечная компания" введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров арендного жилья с выкупом в 20 городах страны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на площадке в Региональной службе коммуникации города Алматы управляющий директор АО "Казахстанская ипотечная компания" Еркин Сыздыков, один из основных операторов "Нурлы жер" (Государственная программа "Доступное жилье - 2020", Программа развития регионов до 2020 года и Государственная программа инфраструктурного развития "Нурлы жол" - интегрированы в программу "Нурлы жер"), Казахстанская ипотечная компания в канун Дня строителя ввела в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров арендного жилья с выкупом (при плане до конца 2018 года 972 тыс. квадратных метров). 10 августа был подписан соответствующий акт ввода в эксплуатацию.

"Если говорить в квартирном эквиваленте - это 17 694 квартиры за 4 года", - сказал он.

Еркин Сыздыков отметил, что реализация арендного жилья с правом выкупа является одним из наиболее социально значимых направлений деятельности компании, так как позволяет приобретать жилье гражданам (очередникам местных исполнительных органов), не имеющим соответствующих доходов для приобретения жилья другими способами, в том числе в ипотеку.

"Для реализации направления предусмотрено общее финансирование компании в размере 163,3 млрд тенге, в том числе за счет получения льготных кредитов из средств Национального фонда Республики Казахстан (в 2015-2016 годах в сумме 115 млрд тенге), республиканского бюджета (в 2016 году в размере 19,1 млрд тенге), а также увеличения уставного капитала компании на 29,2 млрд тенге в рамках государственной программы", - рассказал он.

Представитель КИК сообщил, что активную деятельность по строительству, приобретению и реализации арендного жилья компания начала с 2015 года и, в соответствии с программой, завершает в 2018 году.

За время работы направления "Арендное жилье с правом выкупа" строительство арендного жилья осуществлялось в 20 городах Казахстана: Астане, Алматы, Павлодаре, Кызылорде, Актау, Усть-Каменогорске, Рудном, Петропавловске, Караганде, Костанае, Кокшетау, Семее, Таразе, Талдыкоргане, Шымкенте, Уральске, Атырау, Актобе, Туркестане, Хромтау.

До конца года будет сдано в эксплуатацию еще более 41 тыс. квадратных метров жилья (703 квартиры) в Костанае, Караганде, Усть-Каменогорске, Уральске.

"Нашей особой гордостью является Атлетическая деревня, жилой комплекс, который был возведен в Алматы к зимней Универсиаде-2017, с последующей передачей уполномоченным организациям для распределения между очередниками. Более 2000 очередников заселилось в Атлетическую деревню по программе "Аренда с выкупом". Еще одним крупным объектом является жилой комплекс "Жас Канат" в Алматы. В нем новоселье справит 1780 семей", - отметил он.

Еркин Сыздыков проинформировал, что сегодня в квартирах, построенных и приобретенных по направлению "Аренда с правом выкупа" проживает более 17 000 семей, или более 50 000 человек. Ценовой диапазон достаточно лояльный: стоимость ежемесячной аренды в городах Алматы и Астане не должна превышать 1120 тенге за 1 квадратный метр, в регионах не выше 924 тенге за квадратный метр.

"Мы неизменно будем следовать своей миссии - повышению доступности жилья для казахстанцев. Мы будем и далее способствовать развитию рынка жилья в стране, стимулированию жилищного строительства, реализации новых финансовых инструментов для приобретения жилья, поддержке социально уязвимых слоев населения. Наша главная цель - достижения показателя обеспеченности жильем до 30 квадратных метров на одного казахстанца к 2030 году", - заключил Сыздыков.

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