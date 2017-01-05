Китай запустил через Казахстан первый грузовой поезд в Лондон

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Китай запустил свой первый грузовой поезд в Лондон из города Иу, который является знаменитым оптовым рынком в восточной провинции Чжэцзян.

Поезд будет в пути в течение 18 дней, преодолеет более чем 12 000 километров, чтобы добраться до Англии из Китая. Маршрут поезда пролегает через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию, передает Kazakhstan Today.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предложил сделать Лондон основным международным торговым центром оффшорного юаня, сообщает China Daily со ссылкой на Синьхуа.

По словам премьер-министра Терезы Мэй, отношения с Китаем остаются "золотыми", поскольку она стремится принести миллиарды долларов китайских инвестиций в королевство, так как Великобритания готовится покинуть Европейский союз.

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