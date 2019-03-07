Китайская госкомпания СМС вошла в капитал казахстанской "СарыаркаАвтоПром"

Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - Китайская госкомпания по импорту и экспорту автомобилей СМС вошла в капитал казахстанской "СарыаркаАвтоПром", передает Kazakhstan Today.





Сегодня в Астане первый вице-премьер Аскар Мамин провел переговоры и присутствовал на подписании инвестиционного соглашения о вхождении в капитал (51% акции) крупнейшего казахстанского автопроизводителя ТОО "СарыаркаАвтоПром" Транснациональной китайской государственной компании по импорту и экспорту автомобилей СМС (China National Machinery IMP. & EXP. CORP), входящей в Genertec (China General Technology Group)", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.





По информации пресс-службы, в рамках развития совместного предприятия партнеры планируют довести объемы производства в отрасли до 100 000 единиц автомобилей и уровень локализации до 50%. Развитие автосборочного производства в Костанае позволит создать новые рабочие места в автомобильном производстве.





Как отметил Аскар Мамин, это стратегический проект для отечественного автомобилестроения, который увеличит темпы развития отрасли и экспортный потенциал для выхода на внешние рынки. Проект также является важным составляющим программы "Экономического пояса Шелкового пути" и входит в перечень казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инвестиций.





В свою очередь, председатель правления Genertec Лу Йимин сообщил в ходе переговоров, что в рамках совместного проекта будет значительно углублена локализация производства, расширен портфель брендов, внедрены новейшие технологии.





Поставщики комплектующих будут выбраны на территории Казахстана и ЕАЭС, будет продолжена работа по обеспечению качественного сервисного обслуживание автомобилей потребителям.





В пресс-службе также уточнили, что общая сумма инвестиций в совместное предприятие составит примерно $1,1 млрд. Совместно с китайским партнёром и инвестором, в рамках стратегии развития производства в 2019-2021 годах планируется выпуск автомобилей под брендом JAC, ANKAI, HOWO, HANTENG.





В церемонии подписания также приняли участие посол КНР в РК Чжан Сяо, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов, председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев, президент Bank of China International Сун Цзиньшань.





Genertec - китайский государственный конгломерат, охватывающий области машиностроения, фармацевтики, инженерного подряда, строительства и недвижимости, а также технического консалтинга. Годовой оборот компании составляет $31 млрд. Экспортный инвестиционный портфель - $180 млрд.





СМС - крупный международный проектировщик, подрядчик по оказанию услуг в управлении проектами и поставщик услуг в автомобильной отрасли, входит в состав Genertec.





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