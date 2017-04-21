Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства РК прошла встреча с китайской инспекционной группой, в которую вошли эксперты Главного управления по контролю за качеством инспекции и карантина и Главного управления по сертификации аккредитации КНР, для проведения оценки ветеринарной системы Казахстана, сообщили в пресс-службе МСХ.

По информации ведомства, в период с 19 по 27 апреля текущего года китайская делегация будет проводить инспекцию предприятий по производству баранины, которые были отобраны Министерством совместно с НПП "Атамекен" и Ассоциацией экспортеров. Специальной инспекцией совместно с казахстанской стороной планируется посетить 5 крупных производителей баранины в Казахстане.

"Стоит отметить, что в ГУККИК и ГУСА КНР в данное время более 10 тыс. заявок от более чем 100 стран мира, но заявки Казахстана рассматриваются в приоритетном порядке благодаря достигнутым договоренностям в ходе рабочей поездки заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства РК А. Мырзахметова в Китайскую Народную Республику в начале апреля текущего года", - сообщили в пресс-службе.

По итогам инспекции ожидается рассмотрение решения о допуске казахстанской баранины на китайский рынок и обсуждение ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых к экспортируемой баранине в КНР, заключили в Минсельхозе.

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