Костанай. 16 августа. Kazakhstan Today - Китайские инвесторы подтвердили заинтересованность в развитии проектов в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Совместные проекты были проработаны в ходе рабочей поездки представителей казахстанских компаний во главе с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым в Пекин, сообщила пресс-служба акима региона.

"Делегация Костанайской области в составе с АО "ГК "Allur Group", холдинговой компанией "Айтей Групп" и АО "КазАзот" провела ряд встреч с китайскими компаниями по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов... Делегация продолжит рабочий визит в КНР до конца этой недели, встретится с компаниями SANY GROUP Co. Ltd., SINOTRUK Limited International и Hanteng Auto Co. Ltd. в Пекине, а также посетит завод по производству телевизоров компании HKC Corporation Limited в городе Хэфэй провинции Аньхой", - отметили в пресс-службе.

Как известно, в настоящее время китайская государственная компания СМС (China National Machinery Imp. & Exp. Corp.) прорабатывает вопрос о вхождении в капитал АО "ГК "Allur Group".

Руководство области и руководство китайской компании обсудили текущее состояние и ближайшие планы по завершению процесса вхождения СМС в Allur Group. Окончательное завершение процесса запланировано на октябрь текущего года.

Также руководство АО "АгромашХолдинг KZ", входящего в АО "ГК "Allur Group", встретилось с китайской YTO Group Corporation. Китайская компания заинтересована в создании нового производства тракторов в Костанае, с ориентиром на рынок стран СНГ: ранее был подписан меморандум о сотрудничестве по организации сборочного производства тракторов YTO в Казахстане, теперь заявлено о намерении китайских инвесторов посетить регион в ближайшее время.

Помимо проектов в области машиностроения, китайские компании также заинтересованы в реализации проектов на территории Костанайской области по глубокой переработке зерна и производства нейлона.

В частности, казахстанской компанией ТОО "Bio Grain" совместно с китайскими партнерами - компаниями Myande Group Co. Ltd. и Beijing Municipal Construction Group Co. Ltd. на встрече в Пекине заявили о скором старте мегапроекта по глубокой переработке зерна и масличных культур. Проект стоимостью $300 млн планируется реализовать на территории Индустриальной зоны в Костанае.

Добавим, китайские инвесторы намерены также реализовать на территории Костанайской области уникальный проект по производству пентаметилендиамина DN5 (нейлона) из пшеницы и кукурузы с годовым объемом 500 тыс. тонн. Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, оценивается в $2-2,5 млрд.

С китайской стороны партнерами по проекту выступают компания Cathay Industrial Biotech Ltd. и компания CITIC Construciton Co. Ltd. Партнер с казахстанской стороны - АО "КазАзот".

