Китай будет делиться со всеми странами и партнерами возможностями своего огромного рынка - Си Цзиньпин

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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча между АО "НК "KAZAKH INVEST" и делегацией из города Циндао (КНР), на которой стороны обсудили возможность инвестиционного сотрудничества и реализации проектов в агропромышленном комплексе, машиностроении, транспортно-логистической, в сфере возобновляемой энергетики и в строительстве инфраструктурных объектов, сообщает - В Астане состоялась встреча между АО "НК "KAZAKH INVEST" и делегацией из города Циндао (КНР), на которой стороны обсудили возможность инвестиционного сотрудничества и реализации проектов в агропромышленном комплексе, машиностроении, транспортно-логистической, в сфере возобновляемой энергетики и в строительстве инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба компании.

Китайская сторона выразила заинтересованность в активном налаживании взаимовыгодного инвестиционного и экономического сотрудничества между предприятиями Циндао и казахстанским бизнесом.

По словам директора административного департамента Qingdao Port International Container Development Сюй Сяна, мультимодальный международный порт находится на берегу Желтого моря с выходом на крупнейшие мировые рынки. По объему грузоперевозок занимает 4-е место в мире. В своей речи Сюй Сян предложил возможность экспорта казахстанской продукции через порт Циндао в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Qingdao Port International Container Development проявила интерес к строительству транспортно-логистического центра на границе РК - КНР для наращивания объема взаимных грузоперевозок.

Крупнейшая финансово-промышленная группа Qingdao Conson Development также заинтересована в реализации проектов в сфере строительства инфраструктурных объектов, агропромышленного комплекса, финансов и др.

Qingdao Huatong Holdings рассматривает возможность международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" по таким направлениям, как международная логистика, торговля, двусторонние инвестиции и туризм.

Qingdao Hanhe Cable рассматривает возможность реализации проекта по производству кабельной продукции в Казахстане.

Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали подчеркнул, что Казахстан и Китай активно развивают всестороннее стратегическое партнерство, укрепляя добрососедские отношения. По его словам, реализация проектов в агропромышленной сфере, возобновляемых источников энергии и металлургии является одним из приоритетных направлений казахстанской экономики.

В нынешних реалиях диверсификация торговых путей является для нас приоритетной задачей, в том числе развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающего крупнейшие рынки Евразии - КНР и Евросоюза. Кроме этого, укрепление отношений с таким крупным портом создает возможность для расширения географии поставок казахстанской продукции" - сказал Темиргали.

В рамках визита делегация из Китая провела встречи с представителями государственных органов и квазигосударственного сектора.

Напомним, 15 ноября текущего года пройдет онлайн-семинар с участием китайского и казахстанского бизнеса, целью которого является расширение взаимодействия между компаниями двух стран, содействие в укреплении экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".





Для справки:





Город Циндао - крупный прибрежный промышленный, туристический, международный портовый город провинции Шаньдун. Площадь территории составляет 11 000 кв. км, в состав муниципалитета входит 7 районов и 3 города. В конце 2021 года население Циндао составило 10,25 млн человек. В 2021 году ВВП города составил более 200 млрд долларов. Общий объем розничной торговли составил 85 млрд долларов, а общий объем импорта и экспорта составил 121 млрд.