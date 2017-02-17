Кызылорда. 16 февраля. Kazakhstan Today - Выпуск экспортоориентированной сельхозпродукции в соответствии с поручением главы государства является одним из приоритетных направлений развития Кызылординской области, сообщил на отчетной встрече с населением аким области Крымбек Кушербаев, передает корреспондент агенства.
К примеру, в прошлом году в Шиелийском районе введен в эксплуатацию цех по выпуску шубата из верблюжьего молока мощностью 400 литров в сутки. В Кызылорде построена фабрика по производству мясных полуфабрикатов, в Сырдарьинском районе - комплекс по выращиванию 10 тыс. голов ягнят с мясокомбинатом на 250 тонн в год.
"Учитывая, что сегодня почти весь потребляемый объем мяса птицы мы завозим из-за пределов области, проводим активную работу по замещению импорта. Начали стимулировать реализацию проектов по производству мяса птицы. За счет РИЦ прокредитовали проект по строительству в Сырдарьинском районе птицефермы по выращиванию уток и гусей. Сейчас на ферме уже выращивается более 10 тыс. голов птицы", - отметил глава региона.
Аграрный сектор становится привлекательным и для иностранных инвесторов, совместно с которыми в 2018 году в Жанакорганском районе планируется ввести завод по производству томатной пасты. Также в Жанакорганском районе будет начато строительство завода по производству комплексных минеральных удобрений мощностью 100 тыс. тонн в год, а в Аральском районе - завода по переработке верблюжьего молока.
"Восстанавливаем промышленное производство бахчевых культур. В 2016 году, впервые за многие годы, мы начали экспортировать наши дыни в Россию и Киргизию. В этом году планируем увеличить посевы бахчевых культур", - сообщил Кушербаев.
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