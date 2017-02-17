Кызылорда. 16 февраля. Kazakhstan Today - Кызылординские аграрии будут экспортировать рис в Иран, сообщил на отчетной встрече с населением аким региона Крымбек Кушербаев, передает корреспондент агентства.

По словам Кушербаева, в агропромышленном секторе региона наблюдается устойчивая тенденция роста. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2016 году по сравнению с 2015 годом возрос более чем в 2 раза. Кроме того, к 25-летию Независимости кызылординские рисоводы добились рекордной за всю историю страны урожайности риса - 56 центнеров с гектара, а отдельные хозяйства - до 80 центнеров с гектара.

"Только за последние 3 года валовый сбор риса увеличен более чем на треть (на 32%), причем не за счет расширения площадей, а за счет повышения урожайности сортов. Мы впервые в истории области провели комплексные маркетинговые исследования рынков сбыта сельхозпродукции и увязали их с потенциальными возможностями аграрного сектора. На основании данных исследований разработали агрокарту развития АПК области до 2020 года", - сообщил Кушербаев.

При этом основной задачей определено увеличение экспортного потенциала и расширение рынков сбыта сельхозпродукции с выходом на страны Персидского залива (Иран, ОАЭ), Центральной Азии (Китай) и Восточную Европу.

"В первую очередь, мы начали осваивать новые рынки для нашей основной сельхозкультуры - риса. Сейчас ведутся переговоры по поставке порядка 20 тыс. тонн риса в Китай, прорабатываются вопросы реализации риса в Турцию и Англию. После снятия эмбарго для нас открыт большой рынок Ирана. Эта страна ежегодно потребляет до 5 млн тонн риса, половину из которых импортирует. Для освоения этого рынка в 2016 году в опытном режиме посадили пользующий большим спросом на иранском рынке рис сорта "Тором Хошеми". Иранские бизнесмены решили закупать у нас рис и даже готовы финансировать производство риса. Об этом мы договорились в ходе нашей встречи с руководством провинции Мазандаран 1 февраля", - рассказал аким области.

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