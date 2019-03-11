Клиники Астаны в этом году получили от Фонда медстрахования 68,4 млрд тенге

Астана. 14 ноября. Kazakhstan Today - Фонд медицинского страхования с начала 2018 года оплатил услуги государственных и частных клиник в Астане на общую сумму 68,4 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.





Это порядка 77,6% от общей суммы договоров, которая составляет 88,1 млрд тенге, сообщили в пресс-службе НАО "ФСМС" по городу Астане.





Наибольшая доля платежей приходится на стационарную и стационарозамещающую помощь (23,2 млрд тенге) и высокотехнологичные медицинские услуги (19,3 млрд тенге). Всего за 10 месяцев по данным видам и формам медицинской помощи пролечено свыше 235 тысяч пациентов.





На сегодняшний день поставщиками городского филиала ФСМС являются 85 медицинских организаций, с ними заключено 122 договора по таким видам услуг, как амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь, первичная медико-санитарная помощь, консультативно-диагностическая помощь, скорая помощь, высокотехнологичные медицинские услуги и другое. Из числа поставщиков 36 медицинских организаций - государственные, 49 - частные. Это на 13 частных поставщиков больше, чем в прошлом году. Со списком всех столичных поставщиков можно ознакомиться на сайте Фонда fms.kz", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что оплата медицинским организациям производится в соответствии с графиком. Выделенных средств достаточно для покрытия операционных расходов медицинских организаций, в том числе для оплаты заработной платы сотрудников.





Фондом проводится ежедневный мониторинг поставщиков стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи с использованием электронной системы управления качеством медицинских услуг. Мониторинг также дает возможность выявить наиболее востребованные виды медицинских услуг среди населения", - сообщил директор филиала НАО "ФСМС" по городу Астане Н. Кабдыкапаров.





Сотрудниками филиала Фонда помимо планового мониторинга проводится и внеплановый. Основанием для этого могут послужить и жалобы от пациентов.





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