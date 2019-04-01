КМГ и ЛУКОЙЛ подписали соглашение о финансировании по проекту "Женис"

Астана. 4 декабря. Kazakhstan Today - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов от имени ТОО "ЛУКОЙЛ Казахстан Апстрим" 30 ноября в Москве подписали соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании по проекту "Женис", передает Kazakhstan Today.



Согласно подписанным документам, обе компании согласовали условия реализации проекта "Женис", одноименный участок которого расположен в казахстанской части Каспийского моря, сообщили в пресс-службе НК КМГ.



"Подписание вышеуказанных соглашений, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", позволит обратиться в Министерство энергетики Республики Казахстан для проведения прямых переговоров и заключения между компетентным органом, АО НК "КазМунайГаз" и ТОО "ЛУКОЙЛ Казахстан Апстрим" контракта на разведку и добычу углеводородного сырья", - пояснили в компании.



Также отмечается, что вхождение ЛУКОЙЛ в проект "Женис" ещё раз демонстрирует привлекательность казахстанского сектора Каспийского моря для поиска углеводородов и подтверждает тесные взаимоотношения, сложившиеся между компаниями.



"КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" на протяжении нескольких лет являются стратегическими партнерами и реализуют ряд совместных проектов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства