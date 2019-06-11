КМГ и ЛУКОЙЛ намерены начать совместную разведку и добычу углеводородов на участке в казахстанском секторе Каспия

Санкт-Петербург. 10 июня. Kazakhstan Today - "КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" намерены создать совместное предприятие для разведки и добычи углеводородного сырья на участке "I-P-2", расположенном в казахстанском секторе Каспия, передает Kazakhstan Today.

7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов подписали Соглашение о принципах по проекту "I-P-2", - сообщили в департаменте по связям с общественностью нацкомпании.

Как следует из подписанного документа, обе компании согласовали основные условия сотрудничества и выразили готовность в совместной реализации проекта "I-P-2", одноименный участок которого расположен в казахстанском секторе Каспийского моря.

В соответствии с законодательством РК стороны планируют провести очередной этап переговоров с Министерством энергетики Казахстана с целью получения права недропользования на морском участке "I-P-2". Планируется, что следующим этапом станет заключение контракта на разведку и добычу углеводородного сырья и создание совместного предприятия для работы на участке.

Как уточнили в КМГ, глубина воды в пределах лицензионного блока "I-P-2" составляет от 300 до 400 метров, расстояние до берега - 130 километров. В пределах блока в разные годы выполнены сейсморазведочные работы 2D.

Приветствуем намерение наших партнеров - ПАО "ЛУКОЙЛ" - расширять сотрудничество с АО НК "КазМунайГаз" в освоении казахстанского сектора Каспийского моря. Убежден, что подписание Соглашения о принципах по проекту I-P-2 придаст новый импульс в развитии наших двусторонних партнерских отношений", - отметил Айдарбаев.

В компании подчеркнули, что сотрудничество АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "ЛУКОЙЛ" является стратегическим. Компании являются партнерами в крупных проектах "Карачаганак", "Тенгиз", "Кумколь", а также в нефтетранспортном проекте "Каспийский трубопроводный консорциум". 1 апреля 2019 года между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "ЛУКОЙЛ" был подписан контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на морском участке "Женис".

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Республики Казахстан.

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