КМГ подписал с "Эни Исатай Б.В." соглашения по проекту Абай

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Нацкомпания "КазМунайГаз" подписала с "Эни Исатай Б.В." ряд соглашений по проекту Абай, передает Kazakhstan Today.



Соглашение о совместной деятельности (ССД) и Соглашение о финансировании (СОФ) в рамках совместной реализации проекта по участку "Абай", расположенного в казахстанском секторе Каспийского моря, подписано сегодня, сообщили в пресс-службе НК КМГ.



"На основании подписанных ССД и СОФ стороны, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", обратятся в Министерство энергетики РК с заявкой на проведение прямых переговоров и заключение контракта на разведку и добычу углеводородного сырья", - уточнили в компании.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства