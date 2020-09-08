"Кокшетау Су Арнасы" оштрафовали за неисполнение инвестиционной программы

Кокшетау. 7 сентября. Kazakhstan Today - ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" привлечено к административной ответственности за неисполнение инвестиционной программы, передает Kazakhstan Today.

За неисполнение мероприятий инвестиционной программы в отношении субъекта крупного предпринимательства ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" возбуждено административное дело. Предприятие оштрафовано на 2 222 400 тенге, сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области.

Согласно части 4 статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях, несоблюдение субъектом естественной монополии ограничений, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, влекут штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере 1600 МРП, что кратно сумме 4 444 800 тенге", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" согласилось с совершенным им правонарушением и в соответствии со статьей 811 КоАП РК оплатило штраф в размере 2 222 400 тенге.

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