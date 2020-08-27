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Кокшетау. 26 августа. Kazakhstan Today - Кокшетауский завод планирует увеличить мощность выпускаемой продукции, передает Kazakhstan Today.

Мощность выпускаемой продукции на расположенном в административном центре заводе "Enki" увеличится на 30 миллионов единиц в год, что положительно повлияет на цены в Акмолинской области, передает управление внутренней политики с отсылкой на ИА "Aqmola News".

Если большинство предприятий приостанавливали работу в связи с карантином, сектор строительства продолжал дело в полном объеме. Деятельность кирпичного завода не стала исключением. Кокшетау сегодня активно застраивается, и потребность в продукции завода стала стимулом к строительству нового цеха по производству забутовочного кирпича, начавшемуся в мае этого года.

Работы выполнены на 80%. Уже закуплено оборудование производства Италии и Украины для выпуска рядового забутовочного кирпича. Наш продукт пользуется большим спросом в городе и во всей республике. Сейчас объем выпускаемой продукции - 60 млн в год, работают 245 специалистов. Новый цех позволит трудоустроить еще 150 человек", - рассказал главный инженер ТОО "Enki" Марат Кесекпаев.

К слову, для работников завода здесь также будет возведен административно-бытовой комплекс.

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