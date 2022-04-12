Количество строительных предприятий сократилось на 1,5 тысячи за месяц в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В текущем году ввиду целого ряда обстоятельств, включающих как внешние, так и внутренние шоки, строительный сектор Казахстана столкнулся с серьезными сложностями. В стране приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что среди приостановленных строительных объектов в 84 случаях работа встала из-за удорожания проектов, сообщает energyprom.kz.

Это только объекты с государственным участием, по которым легче регулируется большинство моментов. По приостановке прочих проектов пока даже нет данных, но ситуация явно далека от оптимизма. Сложности строительного сектора неизбежно негативно отразятся на экономике страны, причем достаточно серьезно. Напомним, по итогам 2021 года доля сектора в ВВП страны достигала 5,8%, что является одним из наиболее значимых значений для несырьевой отрасли", - рассказали аналитики.

Они отмечают, что в марте текущего года индекс деловой активности в РК значительно просел и опустился в отрицательную зону, составив 48,3 пункта. (Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 - негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем больше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.)

В разрезе отраслей экономики, входящих в индекс, наибольшее ухудшение наблюдается именно в строительстве: индекс сложился на уровне 47,1, в то время как в промышленности - 48,2, в секторе услуг - 48,4. Вместе с тем наблюдается ухудшение бизнес-климата, то есть усредненной оценки текущих и будущих бизнес-условий. Наибольшее снижение показателя также наблюдается в секторе строительства (-14,4), в сфере услуг (-8,1) и в промышленности (-4,4).

В сложившейся ситуации страдают не только предприятия, но и работники. В условиях и без того высокого уровня безработицы из-за остановки процессов в отрасли не у дел остаются сотрудники как самой сферы строительства, так и всех смежных сфер", - сообщают эксперты.

При этом, подчеркнули эксперты, строительный сектор - один из основных генераторов рабочих мест: по итогам 2021 года в этой сфере работало 641,4 тысячи человек. Больший уровень занятости отмечен только в торговле, сельском хозяйстве и образовании. При этом есть множество дополнительных секторов, связанных со строительной сферой - от производителей стройматериалов (обрабатывающая промышленность и металлургия) до деятельности в области геологии, архитектуры и прочего (сфера услуг).

Аналитики напомнили, что 21 января текущего года президент Токаев во время встречи с предпринимателями отметил, что положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса. Соответственно, госорганы, правительство и МИО должны сделать все необходимое, чтобы бизнесу была обеспечена поддержка.

Однако сейчас, судя по всему, создана обратная ситуация. Так, в строительстве наблюдается резкое сокращение количества действующих активных предприятий. Только за месяц их число уменьшилось на 1,6 тысячи, составив к концу февраля лишь 14,8 тысячи компаний. С учетом прошлых кризисов несложно предсказать, чем грозит коллапс в строительном секторе и как это отразится на росте социальной напряженности в стране. Стоит обратить внимание на проблемы отрасли, пока ситуация окончательно не зашла в тупик", - считают они.