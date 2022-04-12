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Количество строительных предприятий сократилось на 1,5 тысячи за месяц в Казахстане

11.04.2022, 10:56 21216
Количество строительных предприятий сократилось на 1,5 тысячи за месяц в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В текущем году ввиду целого ряда обстоятельств, включающих как внешние, так и внутренние шоки, строительный сектор Казахстана столкнулся с серьезными сложностями. В стране приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что среди приостановленных строительных объектов в 84 случаях работа встала из-за удорожания проектов, сообщает energyprom.kz.
 

Это только объекты с государственным участием, по которым легче регулируется большинство моментов. По приостановке прочих проектов пока даже нет данных, но ситуация явно далека от оптимизма. Сложности строительного сектора неизбежно негативно отразятся на экономике страны, причем достаточно серьезно. Напомним, по итогам 2021 года доля сектора в ВВП страны достигала 5,8%, что является одним из наиболее значимых значений для несырьевой отрасли", - рассказали аналитики.

 
Они отмечают, что в марте текущего года индекс деловой активности в РК значительно просел и опустился в отрицательную зону, составив 48,3 пункта. (Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 - негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем больше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.)
 
В разрезе отраслей экономики, входящих в индекс, наибольшее ухудшение наблюдается именно в строительстве: индекс сложился на уровне 47,1, в то время как в промышленности - 48,2, в секторе услуг - 48,4. Вместе с тем наблюдается ухудшение бизнес-климата, то есть усредненной оценки текущих и будущих бизнес-условий. Наибольшее снижение показателя также наблюдается в секторе строительства (-14,4), в сфере услуг (-8,1) и в промышленности (-4,4).
 

В сложившейся ситуации страдают не только предприятия, но и работники. В условиях и без того высокого уровня безработицы из-за остановки процессов в отрасли не у дел остаются сотрудники как самой сферы строительства, так и всех смежных сфер", - сообщают эксперты.

 
При этом, подчеркнули эксперты, строительный сектор - один из основных генераторов рабочих мест: по итогам 2021 года в этой сфере работало 641,4 тысячи человек. Больший уровень занятости отмечен только в торговле, сельском хозяйстве и образовании. При этом есть множество дополнительных секторов, связанных со строительной сферой - от производителей стройматериалов (обрабатывающая промышленность и металлургия) до деятельности в области геологии, архитектуры и прочего (сфера услуг).
 
Аналитики напомнили, что 21 января текущего года президент Токаев во время встречи с предпринимателями отметил, что положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса. Соответственно, госорганы, правительство и МИО должны сделать все необходимое, чтобы бизнесу была обеспечена поддержка.
 

Однако сейчас, судя по всему, создана обратная ситуация. Так, в строительстве наблюдается резкое сокращение количества действующих активных предприятий. Только за месяц их число уменьшилось на 1,6 тысячи, составив к концу февраля лишь 14,8 тысячи компаний. С учетом прошлых кризисов несложно предсказать, чем грозит коллапс в строительном секторе и как это отразится на росте социальной напряженности в стране. Стоит обратить внимание на проблемы отрасли, пока ситуация окончательно не зашла в тупик", - считают они.

 

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Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом планируют продлить на полгода

12.04.2022, 11:17 586
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ – Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом за пределы страны планируют продлить еще на полгода, сообщил министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Хотелось бы отметить, что на сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны и прорабатывается вопрос о продлении еще на 6 месяцев", - сказал Болат Акчулаков на заседании правительства.

 
Болат Акчулаков также отметил, что в рамках послания президента к народу Казахстана от 16 марта будет осуществлена работа по обеспечению аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам. 
 

На сегодня для своевременного и стабильного проведения весенних полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей уже выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива по цене 212 тыс. тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (176 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15-30% в зависимости от региона", - сообщил он.

 
В своем выступлении министр также проинформировал, что объем добычи нефти и конденсата за январь-март текущего года составил 22,7 млн тонн или 107,6% к аналогичному периоду 2021 года. 
 

За отчетный период экспортировано 17,6 млн тонн нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Говоря о газовой отрасли, за отчетный период было добыто 15 млрд кубометров газа, показав рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,7 млрд кубометров", - проинформировал глава Министерства энергетики РК.

 
При этом, в связи с увеличением внутреннего потребления наблюдается снижение объемов экспорта газа. 
 

За отчетный период было экспортировано 1,4 млрд кубометров товарного газа, что составляет 66,7% к аналогичному периоду прошлого года. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тыс. тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил Болат Акчулаков.

 
По словам министра, причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе "Тенгизшевройл" в связи с нестабильной ситуацией экспорта на Украину.
 
В целом, на сегодня остальные заводы производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме. 
 
По итогам первого квартала текущего года произведено порядка 3,4 млн тонн нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе:
 
- показатель по автобензину составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 102,9%;
 
- объем производства дизельного топлива составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 110,5%.
 
По данным главы минэнерго, показатель по авиатопливу составил порядка 170 тыс. тонн, с ростом на 29,3% к аналогичному периоду прошлого года.
 

Что касается производства мазута, то его показатель равен 750 тыс. тонн или 108,5% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, объем нефтегазохимической продукции составил 82,4 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - проинформировал министр.

 
Он также добавил, что за отчетный период выработано 30,8 млрд кВт часов электроэнергии, что равно показателям аналогичного периода прошлого года – 100%.
 

В первом квартале в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 миллиона квадратных метров жилья

12.04.2022, 10:56 476
В первом квартале в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 миллиона квадратных метров жилья
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - За первый квартал текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 млн квадратных метров жилья, что составляет 100,4% к аналогичному периоду 2021 года. Об этом на заседании правительства доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день всего по республике сдано 23,3 тысячи жилищ. Рост отмечается в 15 регионах. В лидерах - Павлодарская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Туркестанская области. В этом году запланировано строительство 15,1 млн квадратных метров жилья", - сообщил глава МИИР.

 
По данным спикера, индекс физического объема по строительству за январь - март 2022 года составил 108,6%.
 
Он также сообщил о текущей ситуации в сферах промышленности и транспорта.
 
Так, по итогам первого квартала 2022 года в обрабатывающей промышленности наблюдается положительная тенденция с совокупным показателем 106,5%.
 

Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 11,3% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов (+14,8%), машин и оборудования (+3,4%), производства прочих транспортных средств (+13,3%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (+18,3%), а также электрического оборудования (+1,8%)", - доложил Ускенбаев.

 
В цветной металлургии отмечается рост объема выпуска рафинированной меди (+10%), золота в слитках (+7%), катодной меди (+4%), аффинированного золота (+33 %). В черной металлургии увеличены объемы производства стали (+7%), чугуна (+6%), арматурного проката (+24%), рельсов (+32%), фасонного проката (+55%), ферросилиции (+2,7%) и стальных труб (в 2,6 раза).
 

Производство стройматериалов в целом выросло на 12,4%. Рост сложился за счет повышения производства теплоизоляционных материалов (в 1,5 раза), изделий из бетона (+15,4%), бетона товарного (+22,8%), кирпичей (+17,8%) и строительных растворов (+10,7%)", - проинформировал спикер.

 
Объем производства химической промышленности вырос на 7,8%. Увеличены объемы производства фосфора желтого (+49%), фосфорно-калийных удобрений (+43%), трикальцийфосфата кормового (+73%), селитры аммиачной (+10), аммиака жидкого (+13%), азотной кислоты (+8), натра едкого в растворе (+28%) и хлора (+41).
 
В легкой промышленности рост на 10,6% за счет увеличения объемов производства текстильных изделий (+6,6%), производства одежды (+13%) и кожаной продукции (+28,8%).
 
В транспортной отрасли сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных перевозках - рост составил 7%. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 849,2 млн тонн.
 

В марте инфляция в Казахстане достигла рекордных 12%

12.04.2022, 10:24 951
В марте инфляция в Казахстане достигла рекордных 12%
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Инфляция в РК в марте т.г. достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10,0% до 15,4% (за месяц рост инфляции составил 5,8%). Значительный годовой рост цен отмечен на следующие товары: капуста белокочанная, сахар, картофель, помидоры", - рассказал глава Нацбанка.

 
По его словам, цены на социально значимые продовольственные товары по итогам четвертой недели марта (24 - 29 марта) выросли до 18,6% в годовом выражении. В значительной степени в этот рост внес вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. Недельный рост цен СЗПТ стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля - 0,9%.
 
Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%. 
 
Цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.
 

С учетом усиления проинфляционных рисков прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения", - заявил Пирматов. 

 
Он подчеркнул, что со стороны правительства и местных исполнительных органов требуется принятие превентивных мер и недопущение сезонного роста цен. 
 

Важно на постоянном контроле держать вопрос обеспеченности страны СЗПТ, своевременно организовывая межрегиональные перетоки с учетом потребностей регионов. Для недопущения необоснованного роста цен необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки", - добавил председатель НБ РК.

 
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Глава Нацбанка  также рассказал об ухудшении внешнего инфляционного фона.
 

В Казахстане индекс деловой активности перешел в отрицательную зону 48,3 в марте (в феврале - 50,6). Цены на сырье и материалы в Казахстане выросли стремительно из-за логистических перебоев в связи с санкциями против РФ", - рассказал Пирматов.

 
Кроме того, рекордное повышение цен на растительные масла (на 23,2% за месяц) и зерновые (17,1%) в марте под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне конфликта между Украиной и РФ привело к самому высокому уровню индекса продовольственных цен ФАО за все время существования индекса - с 1990 года (159,3 пункта, что на 17,9 пункта (12,6%) выше февральского значения). 
 

На фоне удорожания сырья, ГСМ, газа, инфляция в Еврозоне в марте, по предварительным данным, ускорилась до 7,9%, в США - достигла 40-летних максимумов 7,9% по итогам февраля текущего года. В России инфляция в марте ускорилась до 16,7%", - проинформировал спикер.

 
Он резюмировал, что внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным в т.г. из-за реализации геополитических рисков наряду с сохранением проблем цепочек поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса.
 
Ранее сообщалось, что в январе - марте темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%.
 

В январе - марте темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%

12.04.2022, 09:15 2481
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В январе - марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. Об этом на заседании правительства сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, за отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг. 
 
Рост в реальном секторе составил 5,9%. 
 
Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%.
 
Среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, торговля, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство.
 

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 1,5%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,6%. Инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, образовании - в 2,2 раза; госуправлении, социальном обеспечении - на 78,5%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкенте, а также в Акмолинской и Павлодарской областях", - сказал Алибек Куантыров.

 
Министр сообщил, что в январе - феврале текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 52,5% и составил 18,2 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 71,4% и составил 12,1 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 46,6%, до 3,5 млрд долларов США.
 
Импорт товаров составил 6,1 млрд долларов США.
 
В целом положительный торговый баланс составил 6 млрд долларов США.
 

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь - март текущего года объем производства вырос на 6,5%. Положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Северо-Казахстанской и Атырауской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения - на 11,3%, в том числе автомобилестроения - на 14,8%, производства вагонов и локомотивов - на 13,3%, стройматериалов - на 12,4%, готовых металлических изделий - на 11,0%, пластмассовых изделий - на 15,2%, фармацевтической продукции - на 18,2%, напитков - на 19,0%, одежды - на 13,0%", - проинформировал Алибек Куантыров.

 
Кроме того, в горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,1%.
 
В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 17,1%, добыче газа - на 8,2%, добыче сырой нефти - на 7,6%, добыче прочих полезных ископаемых - на 6,3%, в добыче металлических руд и угля - на 1,9%.
 
В отмеченном периоде строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста и объем выполненных строительных работ вырос - на 8,6%. 
 
Положительный рост показателя зафиксирован по 14 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Алматы, а также в Акмолинской и Костанайской областях.
 
По вводу жилья в эксплуатацию по сравнению с январем - февралем текущего года динамика роста улучшилась на 7,7 п.п. и впервые с начала года вышла в положительную зону. 
 
Всего введено 2,9 млн квадратных метров жилья, что выше показателя января - марта предыдущего года на 0,4%.
 
Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
 

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 1,8%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Снижение показателя наблюдаются в Костанайской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях", - добавил глава МНЭ.

 
По данным министра, по всем показателям положительный рост отмечается в 6 регионах - Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте.
 
По 6 показателям наблюдается рост в 6 регионах. Это Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
 
По 5 показателям положительный рост наблюдается в 4 регионах - в городе Алматы, а также в Актюбинской, Павлодарской и Туркестанской областях.
 
По 4 показателям положительный рост наблюдается в Западно-Казахстанской области.
 

В правительстве обсудили вопросы демонополизации в топливно-энергетическом комплексе

11.04.2022, 20:52 10636
В правительстве обсудили вопросы демонополизации в топливно-энергетическом комплексе
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На очередном заседании были рассмотрены предложения госорганов по демонополизации топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ парки хранения и наливные эстакады сжиженного нефтяного газа (СНГ) технологически разделены и принадлежат частным организациям. Услуги по хранению и наливу потребителям оказываются за дополнительную плату, что в свою очередь увеличивает конечную стоимость газа. 
 
В этой связи Министерством энергетики предлагается проработать вопрос возврата на баланс нефтеперерабатывающих заводов технологически связанных объектов, оказывающих услуги по перевалке и хранению сжиженного нефтяного газа. 
 
В целях демонополизации рынка нефтепродуктов Акчулаков предложил изменить действующую структуру поставок нефти на НПЗ, а также исключить из нее так называемых непродуктивных посредников. 
 
По итогам заседания комиссией поддержаны озвученные предложения и дан ряд соответствующих поручений. 
 

Air Astana возобновляет рейсы из Атырау в Стамбул

11.04.2022, 15:32 15951
Air Astana возобновляет рейсы из Атырау в Стамбул
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Авиакомпания Air Astana с 26 апреля возобновляет регулярный рейс Атырау - Стамбул, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рейсы будут совершаться по вторникам и пятницам.
 
Вылет из Атырау - в 08.10, прибытие в Стамбул - в 10.20. Обратный рейс из Стамбула - в 11.20, прибытие в Атырау - в 17.05, сообщили в пресс-службе авиакомпании. 
 
Таким образом, рейсы в Турцию будут выполняться из трех городов Казахстана - Нур-Султана, Алматы и Атырау. 
 
Также в авиакомпании сообщили, что с 1 мая мы увеличат частоту рейсов из Алматы в Сеул. К рейсам по понедельникам и четвергам добавятся полеты по воскресеньям. А с 1 июня будет запущен рейс в греческий Ираклион из Алматы по вторникам и четвергам и из Нур-Султана по понедельникам и средам на Airbus A321LR.
 

Определены квоты на экспорт пшеницы и муки

11.04.2022, 14:58 16596
Определены квоты на экспорт пшеницы и муки
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - 1 млн тонн пшеницы и 300 тысяч тонн муки - такие квоты на экспорт озвучили сегодня представители Минсельхоза на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Квоты определены межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. Решение было принято 1 апреля, а заработает с 15 апреля, подчеркнули в Минсельхозе. 
 

Для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке МСХ совместно с Бюро национальной статистики и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах. Таким образом, меры по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами, куда относится и мука, уже принимаются правительством", - сообщил на брифинге первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. 


По его словам, на 7 апреля запасы муки составляют 118 тысяч тонн, в том числе 10 тысяч тонн - в стабфондах, 22 тысячи тонн - в рамках оборотной схемы, 48 тысяч тонн - у производителей, порядка 20 тысяч тонн - на складах, 18 тысяч тонн - на торговых объектах. 

 

Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренней потребности. Вместе с тем в ресурсах Продкорпорации имеются более 800 тысяч тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации", - заверил спикер.

 
Напомним, комментируя жалобы мукомолов на возникший дефицит зерна и связанную с этим остановку зерноперерабатывающих предприятий, представители Минсельхоза заявили, что сегодня на внутреннем рынке имеется необходимый объем пшеницы. 
 

Но цены на пшеницу - это недавно возникшая проблема. Есть оптимальная цена, которую предлагают крестьяне с учетом расходов на весенне-полевые работы. Эта цена вызвала недовольство со стороны мукомолов, и не было определенных договоренностей. В этом основная причина, по которой временно простаивают мукомольные предприятия. В целом на внутреннем рынке присутствует пшеница, но существует большое соотношение между ценами, предлагаемыми мукомольными предприятиями, и крестьянами. Этот вопрос мы решим, отправив на внутренний рынок удешевленную пшеницу", - рассказала на брифинге директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции МСХ РК Назгуль Хатепова.

 

Не надо прикрывать личные интересы заботами о населении - Минсельхоз - мукомолам

11.04.2022, 13:45 18561
Не надо прикрывать личные интересы заботами о населении - Минсельхоз - мукомолам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Никакого дефицита зерна в республике нет, оно имеется в достаточном количестве, заявил сегодня на площадке в СЦК вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ответ на заявления мукомолов о нехватке сырья. Он призвал не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы заботами о населении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно предварительным данным статистики, на 1 апреля в республике имелось 6,4 млн тонн зерна. С учетом внутреннего потребления этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки", - сообщил вице-министр.

 
Он отметил, что ежегодно в республике производится 3 млн тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт.

 

Если говорить о причинах поднимаемого вопроса, то дело, на наш взгляд, не в достаточности зерна, а в цене на это зерно. Ранее наши мукомольные предприятия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене, особенно приграничные области - Павлодарская, СКО, а наше зерно уходило в основном на экспорт. Этот баланс сохранялся до введения Россией запрета на вывоз зерновых культур. Данное решение вынуждает мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, где, соответственно, выросла цена на зерно. При этом из 6,4 млн тонн имеющегося объема 3 - 4 млн тонн хранится у сельхозтоваропроизводителей, которые ожидаемо хотят высокой цены на свою продукцию. Но нужно понимать, что фермерам нужны средства на проведение весенне-полевых работ, обслуживание кредитов. В этой связи при справедливой цене на зерно фермеры, конечно же, будут реализовывать имеющиеся запасы", - подчеркнул Сапаров.

 
Напомним, вчера казахстанские производители муки заявили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане дорожает пшеница. За март цены на зерно выросли на 1,5%, за год - более чем на 20%.
 
В марте павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна. По их словам, раньше они покупали зерно у России по приемлемой цене, но после введения РФ запрета на экспорт зерна и сахара эта возможность исчезла. Теперь они вынуждены покупать зерно у казахстанских сельхозпроизводителей по высокой цене.
 
В Минсельхозе заявили, что искусственный ажиотаж на рынке пшеницы создают недобросовестные участники. В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. 

В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Минсельхозе.

 
Позже глава ведомства Ербол Карашукеев озвучил сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки из Казахстана. Они будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка.
 

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