Коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайский металлопрокат

Москва. 24 января. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила до 2023 года действие антидемпинговой пошлины на металлопрокат с полимерным покрытием из Китая, передает Kazakhstan Today.

"Принято решение о продлении до 2023 года действия антидемпинговой пошлины на металлопрокат с полимерным покрытием из Китайской Народной Республики. Предыдущее решение о введении пошлины было принято в мае 2012 года. Пошлина была установлена в размере от 6,98% до 20,20% от таможенной стоимости в зависимости от предприятия-производителя и действовала до 30 июня 2017 года. В мае прошлого года действие меры было продлено на период проведения повторного антидемпингового расследования", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Расследование показало, что текущая рыночная ситуация свидетельствует о чувствительности цен на металлопрокат, производимый в ЕАЭС, к объемам поставок из КНР и ценовой политике китайских производителей. Таким образом, в случае отмены пошлины, объемы ввозимого в ЕАЭС китайского металлопроката с полимерным покрытием по демпинговым ценам могут резко вырасти, что нанесет ущерб ряду отраслей экономики Союза, отметили в Комиссии.

Кроме того, коллегия ЕЭК обсудила вопросы в области таможенного администрирования, технического регулирования, торговой политики и развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. В частности, будет создан реестр уполномоченных экономических операторов, а также налажен обмен сведениями, необходимыми для назначения и выплаты пенсий трудящимся или членам их семей, проинформировали в пресс-службе.

Из Единых санитарных требований исключены требования в отношении курительных табачных изделий, а также дополнен перечень ароматических и вкусовых веществ, использование которых не допускается при производстве некурительной табачной продукции, уточнили в ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

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