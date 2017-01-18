Коллегия ЕЭК утвердила состав Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза

Москва. 17 января. Kazakhstan Today - На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвержден состав Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Комиссии.

"Основной задачей экспертов созданного при Евразийской экономической комиссии Фармакопейного комитета станет разработка в кратчайшие сроки Фармакопеи Союза. Она установит для производителей лекарственных средств необходимую планку качества и даст потребителям гарантию того, что лекарства, вводимые в обращение на всем рынке Союза, отвечают единому стандарту", - заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

По информации пресс-службы, в состав Фармакопейного комитета вошли эксперты в области фармации, фармацевтической химии, аналитической химии союзных стран. При этом в нем реализован равнопропорциональный состав представительства каждого государства. Поскольку создаваемая Фармакопея Союза будет содержать требования и к ветеринарным лекарственным средствам, в состав комитета вошли также эксперты в области ветеринарной фармации.

В ЕЭК также сообщили, что уже сейчас в рабочем кабинете Фармакопейного комитета находится более 180 общих фармакопейных статей (монографий), содержащих требования к методам контроля качества лекарств, испытаниям их фармацевтических свойств, подтверждению подлинности и безопасности (в том числе и по степени чистоты фармацевтических субстанций, используемых в производстве лекарств). Утверждение членами Фармакопейного комитета этих статей послужит основой для выпуска первого тома Фармакопеи Союза.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

Просмотров: 3610