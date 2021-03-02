Коллегия ЕЭК приняла решение о снижении ряда ставок ввозных таможенных пошлин

Москва. 1 марта. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 1 марта приняла ряд решений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 1 марта утвердила для стран Евразийского экономического союза методические рекомендации по разработке национальных программ в области защиты прав потребителей.

Документ подготовлен в целях реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он определяет алгоритм разработки, структуру, цели, задачи национальных программ в области защиты прав потребителей, целевые индикаторы и показатели их эффективности.

В частности, странам ЕАЭС предлагается предусмотреть мероприятия, которые обеспечат равноправие при разрешении трансграничных потребительских споров, исключат недобросовестные деловые практики, гарантируют доступность качественных и безопасных товаров с полной и достоверной информацией. Эти мероприятия должны учитывать специфику защиты потребительских прав социально уязвимых групп населения, способствовать продвижению принципов рационального потребления, содействовать деятельности общественных объединений потребителей.

Рекомендованный Комиссией комплекс действий и решений станет руководством при подготовке документов стратегического планирования в сфере защиты прав потребителей стран Союза.

Также коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины на отходы и лом титана с 5 до 0% сроком на три года.

Титановый лом применяется при производстве слитков и слябов в качестве вторсырья. Его использование удешевляет и ускоряет процесс, а также позволяет нарастить выпуск продукции.

Основными потребителями отходов и лома на территории Евразийского экономического союза являются следующие металлургические предприятия: АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (Республика Казахстан) и ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (Российская Федерация). Эти компании занимают значимую долю в экспортных поставках титановой продукции для нужд авиакосмического сектора. В свою очередь, у потребителей изделий из титана за рубежом накоплено большое количество отходов, полученных в результате ее обработки.

Предприятия Союза готовы закупать отходы и лом титана для вовлечения в свое производство. Таким образом, предложенная мера будет способствовать увеличению выпуска готовой продукции и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке",- прокомментировал принятое решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Помимо этого, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение снизить до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и их соединения. Решение одобрено сроком на три года. Сегодня соответствующие пошлины составляют от 3 до 15% от таможенной стоимости.

В настоящее время рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточным запасом источников сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий. Принятое решение должно повысить уровень загрузки производства в государствах ЕАЭС, а также увеличить налоговые поступления.

Введение тарифной меры будет способствовать развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, в охрану труда и промышленную безопасность, а также защиту окружающей среды", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу решения Совета Комиссии, учитывающего внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.

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