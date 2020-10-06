Комитет госдоходов запустил центр электронного декларирования

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане в 15 сентября на базе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК работает центр электронного декларирования, передает Kazakhstan Today.

Целью пилотного проекта является повышение уровня таможенного администрирования путем максимальной централизации таможенного контроля в форме проверки таможенных, иных документов и (или) сведений на уровне структурного подразделения комитета при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления", - сообщили в пресс-службе КГД.

В рамках проекта осуществляется документальный контроль правильности определения таможенной стоимости, классификации товаров, а также правомерности предоставления льгот и освобождений. При этом необходимые документы и сведения для проверки участники внешнеэкономической деятельности представляют посредством ИС АСТАНА-1.

На первом этапе в пилоте задействованы таможенные посты департаментов государственных доходов по Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областям. В дальнейшем планируется постепенное подключение других территориальных органов государственных доходов.

Преимуществами оформления в Центре электронного декларирования являются: централизация на уровне комитета процесса контроля таможенной стоимости товаров, что ведет к единообразию ценовой политики и принимаемых решений; исключение контакта проверяющего уполномоченного должностного лица и декларанта, поскольку всё взаимодействие производится посредством информационной системы исключительно в электронной форме; оптимизация затрат на логистику внешнеторговых грузов, ввиду того, что для декларирования товара месторасположение декларанта не имеет значения, при этом товары могут размещаться на любых приграничных терминалах", - разъяснили в пресс-службе КГД.

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