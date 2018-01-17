Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг объявил о начале деятельности

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Комитет Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (АФСА) официально объявил о запуске своей деятельности, передает Kazakhstan Today.

Миссией АФСА является предоставление нормативно-правовой базы, которая соответствует международным стандартам и гарантирует высокие стандарты поведения, а также создание безопасной инвестиционной среды для обеспечения уверенности инвесторов и доверия к бизнесу. Основной приоритет АФСА - дружественное отношение к бизнесу и создание экосистемы для его процветания. Общая цель регулирования заключается в создании благосостояния на основе принципов честности и прозрачности и в соответствии с правилами, которые одинаково относятся к инвесторам и потребителям, информирует пресс-служба МФЦА.

AFSA будет лицензировать широкий спектр финансовых услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование и другие виды деятельности, а также работу представительских офисов.

Также АФСА будет лицензировать профессиональные услуги, оказывающие поддержку отрасли финансовых услуг. В их число входят юристы, бухгалтеры, аудиторы, кредитные рейтинговые агентства и консультанты, все вместе относящиеся к понятию поставщиков вспомогательных услуг. Консультационные услуги включают в себя IT, Финтех и другие поддерживающие услуги.

"Учреждения, желающие осуществлять финансовую деятельность на основании лицензии, могут незамедлительно обращаться в АФСА. Компании, которые регистрируются в качестве поставщиков финансовых или вспомогательных услуг, будут освобождены от налогов, согласно договоренностям МФЦА", - отмечается в сообщении.

АФСА является независимым регулятором МФЦА.

Генеральным директором АФСА является Стивен Глинн (Stephen Glynn) - эксперт по финансовым услугам и регулированию рынков капитала. В сферу его компетенции также входят корпоративное управление, рынки капитала, взаимные фонды, комплаенс контроль, риск менеджмент, борьба с отмыванием денег и мошенничеством, регулирование ценных бумаг и финансовых услуг. С. Глинн имеет богатый опыт в применении административных, гражданских и уголовных средств правовой защиты в рамках внутреннего и трансграничного регулирования.

Последние 13 лет С. Глинн работал в управленческой команде Комитета по регулированию финансовых услуг Дубайского международного финансового центра (сокращенно DIFC) и самого DIFC, отвечая за разработку нормативной базы. Ранее он занимал различные руководящие должности в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission).

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